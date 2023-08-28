تقرير: رئيس الوزراء الليبي يقيل وزيرة خارجيته على إثر لقائها مع نظيرها الإسرائيلي

بحسب مكتب وزيرة الخارجية فإن الدبيبة طلب من وزيرة الخارجية نشر بيان تقول فيه إنّ اللقاء كان بالصدفة ليضمن عدم فضحها له. وبعد إصدار البيان قام الدبيبة بإيقافها

أصدر مكتب وزيرة الخارجية الليبية بعد ظهر الإثنين بيانا جاء فيه أن اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين كان بإذن من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وفق النشر في الميادين.

وفي تطور متدحرج قالت "رويترز" عن مصادر حكومية إن رئيس الحكومة الليبية أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها بعد لقائها وزير الخارجية الإسرائيلي.

وبحسب مكتب وزيرة الخارجية فإن الدبيبة طلب من وزيرة الخارجية الليبية نشر بيان تقول فيه إنّ اللقاء كان بالصدفة ليضمن عدم فضحها له. وبعد إصدار الوزيرة البيان قام الدبيبة بإيقافها عن العمل.

وأضاف المكتب أن وزيرة الخارجية بحوزتها أوراق كثيرة ولن تسمح بأن تكون كبش فداء في موضوع نفذته بطلب من الدبيبة.

وفي قراءة حديثة لخبر نشر اللقاء الذي جمع بين نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين بوساطة إيطالية في روما الأسبوع الماضي، تتكشف اليوم أمور وخبايا على ضوء الزلزال الذي أحدثه الخبر في ليبيا التي لا تقيم علاقات دبلوماسية صريحة مع إسرائيل.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان مقتضب: "يلتزم وزير الخارجية ووزارة الخارجية بتوسيع علاقات إسرائيل الخارجية. وخلافا للمنشورات، فإن التسريب بشأن اللقاء مع وزيرة الخارجية الليبية لم يأت من وزارة الخارجية أو مكتب وزير الخارجية".

وأثار خبر لقاء المنقوش مع الوزير الإسرائيلي حنق جهات داخلية دعت إلى وقف عمل الوزيرة باعتبارها تجاوزت الخطوط الحمراء، وأفيد أن الدبيبة رضخ لمطلب إيقافها عن العمل ريثما يتم التحقيق في الأمر، لكن تفاجأ الجميع خارج ليبيا بخبر مغادرتها البلاد على متن طائرة خاصة إلى تركيا.

إعلان مكتب الوزيرة يضع الدبيية في ورطة كبيرة لا سيما أن الوزيرة تهدد بفضح الأوراق التي بحوزتها، وستظهر الأيام ما هو دور الدبيبة في هذه الخطوة وكيف ستكون مآلاتها.