خاص:هل لقاء المنقوش بكوهين كان بعلم الدبيبة؟ وزير ليبي سابق يحيب

الوزير قويري يقول إن المنقوش غادرت الى تركيا على متن طائرة رئاسية هي أوقفت ولم يتم إقالتها

قال الوزير الليبي السابق عمر قويري خلال تعليقة لـi24NEWS على قضية الاجتماع بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين بأن رئيس حكومة الوفاق الليبية عبد الحميد الدبيبة "على علم بلقاء الوزيرة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين وان اللقاء تم بتعليمات وتوجيهات من الدبيبة"

وإضاف بإنه "بعد تسريب الخبر وردة الفعل الغاضبة داخل ليبيا خصوصا من المناوئين لحكومة الدبيبة، والذين استغلوا الفرصة للطعن ضد الحكومة والضغط عليها لإجبارها على الاستقالة، وهذا الأمر دفع بالدبيبة للتبرأ من الأمر والاعلان بأن لا علاقة له بهذا اللقاء وأنه تصرف فردي من الوزيرة".

وقال قويري إنه تم توقيف الوزيرة عن العمل وليس إقالتها وإحالتها للتحقيق، فقرار الإقالة يصدر عن البرلمان وشدد على أن "توقيفها سيناريو لامتصاص غضب الشارع الليبي وهي غادرت الى تركيا على متن طائرة رئاسية تابعة لرئيس الحكومة الدبيبة، وبالتالي فإن هذه أمور مرتبة بين رئيس الحكومة وأعضاء حكومته".

وفي تعليقه على موافقة حكومة الدبيبة للقاء مسؤولين إسرائيليين قال إن :"حكومة الدبيبة تعرضت خلال الفترة الأخيرة الى ضغوطات كبيرة جدا وهي محسوبة على مصراته والتي منها يخرج رئيس الحكومة ، وفي مصراته وقع الشهر الماضي خلاف مع قوة سياسية فاعلة وكبيرة والتي تضغط تجاه اقامة حكومة جديدة وانهاء مهام حكومة الدبيبة، لذا فإن الدبيبة يحاول بكل الطرق لانقاذ حكومته وحتى انه بعث وزيرة الى طهران الماضي، وكل هذه المحاولات بإطار الوصول الى طريق نحو البيب الأبيض ، فالذهاب الى طهران رسالة للغرب إن لم تساعدوننا سنتوجه الى أعدائكم وأما اللقاء مع الوزير الاسرائيلي أملا بأن تساعدهم إسرائيل بالوصول الى البيت الابيض من خلال إظهار الحكومة بأنها تسعى الى السلام وقادرة على تطوير علاقات مع إسرائيل".

ويتوقع الوزير السابق عمر قويري أن الحكومة الليبية الحالية سيتم حلها خلال الأيام القادمة ولن تستمر كونها حكومة ضعيفة وهناك ضغوطات على الدبيبة بتسليم مهامه الى أحد الوزراء