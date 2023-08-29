بعد انتقاده من قبل الولايات المتحدة والموساد والسياسيين الوزير كوهين يدافع عن موقفه من اجتماع ليبيا

"إن وزارة الخارجية تعمل بانتظام من خلال القنوات العلنية والسرية، وبطرق متنوعة وسرية لتعزيز علاقات إسرائيل مع العالم"

دافع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، مساء الإثنين، بشدة عن ما تم نشره مؤخرًا عن اجتماعه السري مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

ردًا على الاستغراب المتزايد وردود الفعل السياسية العنيفة بعد الكشف عن اللقاء، أكد كوهين أن وزارة الخارجية تستخدم قنوات "علنية وسرية" لتعزيز علاقات إسرائيل حول العالم.

وشدد كوهين على أن الإنجازات الملحوظة التي حققتها الوزارة خلال العام الماضي هي شهادة على فعالية مثل هذه الإجراءات والنشاطات التحضيرية السرية.

وقال كوهين: "إن وزارة الخارجية تعمل بانتظام من خلال القنوات العلنية والسرية، وبطرق متنوعة وسرية لتعزيز علاقات إسرائيل مع العالم".

وأضاف أن الإنجازات العديدة التي حققتها الوزارة في العام الماضي، بما في ذلك فتح سماء عُمان أمام الرحلات الجوية، واتفاقية تجارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وسفارتين جديدتين للدول الإسلامية، وثلاث سفارات ستنتقل إلى القدس، وغيرها، لم تكن لتنضج دون إجراءات تحضيرية سرية وقيادة تحركات سرية عبر العديد من القنوات".

كشف كوهين عن لقائه مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، والذي أشعل موجة احتجاجات في ليبيا، أدى إلى إيقافها عن العمل.

وبحسب طرابلس، فإن اللقاء في إيطاليا، والذي أشاد به كوهين باعتباره “الخطوة الأولى في العلاقة بين إسرائيل وليبيا”، كان غير رسمي ولم يعكس موقف الحكومة. ومع ذلك، قال مسؤولون دبلوماسيون إسرائيليون يوم الاثنين إن القيادة الليبية علمت أنه سيتم الإعلان عن الاجتماع، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”.

Israeli Foreign Ministry وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

وبحسب موقع ماكو الإخباري الإسرائيلي، أدان مسؤولون حكوميون كبار أيضًا قرار الوزير بنشر معلومات حول الاجتماع، قائلين إن كوهين تسبب في أضرار سياسية جسيمة لإسرائيل، الأمر الذي "سيمنع القادة في العالم العربي من الاقتراب منا".

كما أكد منتقدو كوهين على “الضرر الشخصي الجسيم الذي ألحقه بالوزيرة الليبية”. وقد عبّر عن نفس المشاعر وزير الخارجية الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالي يائير لابيد.

كتب لابيد على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن الحادث الذي وقع مع وزيرة الخارجية الليبية هو عمل غير احترافي وغير مسؤول وفشل خطير في التقدير". وأضاف "إنه صباح العار الوطني والمخاطرة بحياة الإنسان من أجل (الفوزبـ) عنوان رئيسي".

وبدوره انتقد وزير الأمن السابق بيني غانتس، وهو في المعارضة اليوم، كوهين بسبب تعامله غير المسؤول مع “مسألة حساسة وخطيرة”.

كما وجه مسؤولو الموساد انتقادات شديدة لوزير الخارجية بعد الأزمة الدبلوماسية مع ليبيا، قائلين إن تصرفات كوهين الخرقاء أضرت بشكل دائم بالعلاقات مع طرابلس وعرّضت حياة البشر للخطر.

وقال مسؤولون في الموساد ليلة الاثنين على القناة 12: "لقد ألحق سلوك الوزير ضررا هائلا بالعلاقة التي تم بناؤها بعناية على مدى السنوات القليلة الماضية. لا توجد وسيلة لإصلاح الأمور". وعبر هؤلاء عن اعتقادهم أيضا بأن الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إلى اتفاقيات ابراهيم فمن الممكن الآن أن تتردد.

Sraya Diamant /Flash90 الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مراسم استقبال في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب بإسرائيل في 13 يوليو 2022،

ولم يقتصر انتقاد قرار كوهين على إسرائيل، حيث بدت الولايات المتحدة أيضًا مستاءة من الوضع.

وقدمت إدارة بايدن احتجاجا شديد اللهجة لإسرائيل بعد الكشف عن اللقاء بين كوهين والمنقوش، وفقا للمعلومات التي تم الحصول عليها من مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين كبار نقلا عن موقع والا.

وتعتقد واشنطن، التي تعمل منذ عامين على تعزيز انضمام ليبيا إلى اتفاقيات ابراهيم، أن نشر خبر الاجتماع يقوض بشكل خطير جهودها، وأنه يمكن أن يثني الدول الأخرى عن التقرب من إسرائيل.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين: "لقد قطعت قناة المفاوضات مع ليبيا وجعلت جهودنا لتعزيز التطبيع مع الدول الأخرى أكثر صعوبة بكثير".

كما أبلغت الحكومة الأمريكية إسرائيل أن موقفها يقوض محاولات واشنطن لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وأنه يضر بالمصالح الأمنية الأمريكية في الدولة الإفريقية.