وزير إسرائيلي سابق: "العلاقات الإسرائيلية الليبية صوّبت نحو التطبيع الاقتصادي أسوة بالإمارات والبحرين"

نحن لسنوات شاركنا في لقاءات على مستوى عال وأقل أحيانا، لدينا علاقات مع كل القيادة الليبية، ولا نتحدث عن هذا الأمر، فذلك أمر طبيعي

أثار نبأ كشف اللقاء السري بين وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مساء السبت الفائت، عاصفة من الانتقادات اسرائيليا، وغضبا شعبيا ورسميا في ليبيا. قناة i24news بالعربية، أفردت نشراتها الإخبارية لهذه المسألة للوقوف على جذور الحدث ومآلاته.

وفي لقاء مع وزير الاتصالات والتعاون الإقليمي السابق أيوب القرا الذي شارك أكثر من مرة أثناء تسنمه أعماله الوزارية في لقاءات مع مسؤولين ليبيين، سئل عن رأيه في الأحداث الأخيرة.

قال القرا إنه "لا علم لدي من له المصلحة بأن يكشف أمر هذه الجلسة بين وزير الخارجية ووزيرة خارجية ليبيا. نحن لسنوات شاركنا في لقاءات على مستوى عال وأقل أحيانا، لدينا علاقات مع كل القيادة الليبية، ولا نتحدث عن هذا الأمر، فذلك أمر طبيعي..وقسم من المفاهيم السياسية التقدمية بما يسمى "التطبيع الاقتصادي بين إسرائيل ودول العالم العربي". لست واثقا أيا من الطرفين كوهين أم الدبيبة رغب في كشف الموضوع. فالدبيبة المعين من قبل اميركا والمقبل على انتخابات وشيكة له مصلحة في ان يقدم مصالحه حتى تحصل حكومته على تمديد ولايتها".

هل كانت إسرائيل ستساعده لربما عبر هذه اللقاءات في البقاء في هذا المنصب؟

"ما في شك أن إسرائيل لها دور، هي حليفة رقم واحد لأميركا، باعتقادي يصعب الجزم من يقف وراء هذا الأمر (تسريب الخبر) لكن ما في شك أن كشفه كان أمرا خطأ. لدينا أسرار كثيرة لا يجوز كشفها على الملأ.

لا بد أن أشير إلى أن الليبيين يحبون الجالية اليهودية الليبية التي تركت البلاد ويهمها أن تعود وتقيم العلاقات مع ليبيا من جديد، هذا جسر. كما أن الليبيين يرون بإيجابية أثر الاتفاقيات الابراهيمية التي اتخذت الإمارات والبحرين موقع الريادة فيها. ويعتبرون أن الحل للخروج من الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها ليبيا هي عبر مد العلاقات مع إسرائيل ويقولونها بصوت عال.

ورفض الوزير الخوض في تفاصيل العلاقات الليبية الإسرائيلية وانتهاك سرية المعلومات التي بحوزته، لكنه عاد وأكد أن العلاقات موجودة. وقال "أنا التقيت مع شخصيات ومع وزراء ومع أشخاص أرادوا الوصول إلى رئاسة ليبيا، فكل ما قيل من لغط حول نشر خبر اللقاء غير صحيح والخطأ هو في إخراج اللقاء إلى العلن".

برأيك هل ممكن لهذه العلاقات "الخلفية" أن تستمر بعد هذه الضجة؟

"لا شك لي بذلك. أنا أعرف الأصوات في ليبيا. وستكون هناك مفاجأة. فأول أمر سيحدث عقب انتخاب الشعب حكومة هو التطبيع مع إسرائيل على غرار الإمارات والبحرين والسعودية وغيرها من الدول التي ترى أن حياة الإنسان هي في المركز وليس في التطرف في الدين".