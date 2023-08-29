إسرائيل توافق على تمديد المساعدات الإنسانية للاجئين من أوكرانيا

وتشمل المساعدة أيضًا توسيع نطاق تغطية التأمين الطبي الذي يشمل العلاج المنقذ للحياة. وقال البيان إنه "في هذه الأثناء سيتم الحفاظ على التأمين اعتبارا من 9 أغسطس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، أنه تمت الموافقة على تمديد المساعدات الإنسانية للاجئين الأوكرانيين، بناء على تعليمات من نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي.

ولتمويل هذه المساعدات، وافقت الحكومة على تخفيض بنسبة 0.06 في المائة في الوزارات الحكومية، من أجل السماح لوزارتي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي بمواصلة العمل حتى نهاية العام 2023، وتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الأوكرانيين الذين فروا من الحرب.

Flash90 يتلقى اللاجئون الأوكرانيون أوراق دخولهم إلى إسرائيل، في ملجأ عاجل في كيشيناو، في مولدافيا، في 15 مارس/آذار 2022.

وتشمل المساعدة أيضًا توسيع نطاق تغطية التأمين الطبي الذي يشمل العلاج المنقذ للحياة. وقال البيان إنه "في هذه الأثناء سيتم الحفاظ على التأمين اعتبارا من 9 أغسطس/آب 2023".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ناقش وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الأمر مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أكد له أن "التأمين الصحي للأوكرانيين في إسرائيل سيظل ساري المفعول".

منذ بداية الحرب، نددت الدولة اليهودية بالعدوان الروسي لكنها لم ترغب أبدًا في مساعدة أوكرانيا عسكريًا، مما أثار استياء الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وتفضل إسرائيل في الوقت الراهن تقديم المساعدات الإنسانية من أجل الحفاظ على علاقاتها مع الكرملين.