8 منظمات تطالب فرنسا تحمل مسؤولياتها التاريخية فيما يخص تجاربها النووية بالجزائر

وحثت المنظمات الجزائر على استكمال العملية، التي بدأت في 20 سبتمبر/ أيلول 2017، للمصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية.

طالبت ثماني منظمات فرنسا بتحمل مسؤولياتها التاريخية فيما يخص تجاربها النووية بالجزائر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التجارب النووية (29 أغسطس/ آب).

وجاء في رسالة المنظمات التي تتقدمها منظمتا شعاع لحقوق الإنسان (جزائرية)، والجمعية الوطنية (جزائرية) لضحايا التفجيرات النووية أنه من المعروف أن فرنسا شرعت في إجراء تفجيرات نووية في الجزائر وامتدت إلى ما بعد الاستقلال

وحثت المنظمات الجزائر على استكمال العملية، التي بدأت في 20 سبتمبر/ أيلول 2017، للمصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية ويتيح ذلك، من ناحية، تعزيز عدم الانتشار ونزع السلاح النووي.

ومن ناحية أخرى، اتخاذ إجراءات لإعادة تأهيل مواقع التجارب السابقة وتقديم المساعدة لضحايا التجارب النووية، وستتيح كذلك طلب المساعدة (التقنية، الإنسانية والمالية، وما إلى ذلك) من الدول الأطراف الأخرى في معاهدة حظر الأسلحة النووية.

كما دعت الدولة الجزائرية إلى استعمال كل طاقتها القانونية والدبلوماسية من أجل مساعدة ضحايا التجارب النووية في استعادة حقوقهم المعنوية والمادية، والسماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الإدارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية من سنة 1960 إلى 1966.

أما بالنسبة لفرنسا، فقد دعتها المنظمات إلى رفع السرية عن الملفات المتعلقة بالتفجيرات والتجارب النووية في الجزائر للاطلاع عليها من طرف المنظمات الدولية التي تشرف على المراقبة، وعدم التحجج بأسرار الدفاع والأمن القومي، وتقديم القائمة الكاملة للأماكن التي دفنت فيها النفايات إلى السلطات الجزائرية، وتحديد مواقعها، ووصف المواد المدفونة، ونشر البيانات المتعلقة بالمناطق الملوثة.

كما قالت إنه على الدولة الفرنسية تقديم المخططات الخاصة بالمنشآت تحت الأرض التابعة لهضبة رقان العسكرية إلى السلطات الجزائرية، وكذلك المخططات الخاصة بمختلف الأماكن في “إن إكر”. وتنظيف هذه المناطق مع السلطات الجزائرية.

وشددت على ضرورة تسهيل الدولة الفرنسية رفع دعاوى التعويض وتسريع عملية التعويض للضحايا الجزائريين، ولا سيما الوصول إلى المحفوظات الطبية التي تحتفظ بها دائرة المحفوظات الطبية في المستشفى العسكري.

وأكدت الرسالة أنه برغم مرور أكثر من 60 عاما على التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، ما زالت فرنسا تتهرب من المسؤولية وتصر على الاحتفاظ بملف التجارب النووية بسرية تامة.