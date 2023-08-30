بعد رفض انضمام الجزائر للمجموعة.. وزير الخارجية الجزائري: "بريكس ظاهرة عابرة"

وأكد عطاف أن الرئيس عبد المجيد تبون “قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا فالمستقبل هناك”، مضيفا أن ملف بريكس “ظاهرة عابرة

علق وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، على رفض طلب الجزائر للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي عقدت قمتها الأخيرة في جوهانسبرغ يومي 22 و24 أغسطس/ آب برئاسة جنوب أفريقيا.

وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي إن "دول "بريكس" هي دول صديقة وحليفة للجزائر"، وأوضح أن "هدف الجزائر من طلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، هو القيام بتحركات مشتركة فيما يخص أمهات قضايا السياسية الخارجية للجزائر".

وأكد عطاف أن الرئيس عبد المجيد تبون “قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا فالمستقبل هناك”، مضيفا أن ملف بريكس “ظاهرة عابرة و الأساس لا يزال قائما و الخيارات الكبرى لازالت قائمة و أطر الحفاظ عليها لا زالت قائمة”.

وأضاف أن الجزائر أرادت أن تضيف محورا ثالثا أو رابعا للدفاع عن مبادئها، وهو إطار "بريكس".

وأكد أن الجزائر ستواصل الدفاع عن هذه الخيارات مع الحلفاء في أطر أخرى كحركة عدم الانحياز ومجموعة السبع وغيرها من الأطر التي تظل باقية وقائمة وتحركنا فيها لا يزال قائما وممكنا وأهدافنا قائمة.

وقال عطاف ردا على أسئلة الصحفيين: "لا يجب التعامل مع "بريكس" كخسارة في مباراة. الجزائر لديها كل الأسس الكافية للقيام بالدفاع عن مصلحتها الدبلوماسية والاقتصادية و"بريكس" لم يغير أي شيء في هذه التوجهات، ولدينا القدرة على الحفاظ على مصالحنا من خلال التوجه الجديد لرئيس الجمهورية".