الرئيس هرتسوغ يقوم بزيارة دولة إلى سلوفاكيا والنمسا

تأتي الزيارة بدعوة من زوزانا تشابوتوفا، رئيسة سلوفاكيا، وألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا

من المقرر أن يقوم الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ بزيارة دولة تستغرق يومين إلى سلوفاكيا والنمسا، تبدأ يوم الاثنين 4 أيلول/ سبتمبر، حسبما أعلن مكتبه يوم الأربعاء.

وتأتي الزيارة بدعوة من زوزانا تشابوتوفا، رئيسة سلوفاكيا، وألكسندر فان دير بيلين، رئيس النمسا.

ويقول مكتب هرتسوغ إن الرئيس سيسعى ليس فقط إلى تعزيز العلاقات الوثيقة القائمة والتعاون ضد الإرهاب ومعاداة السامية، بل أيضًا إلى تعزيز العلاقات الثنائية متعددة الأوجه.

ومن المقرر أن يشارك هرتسوغ خلال الزيارة في اجتماعات مع شخصيات حكومية رئيسية، بما في ذلك رئيسي حكومتي البلدين. يتضمن خط سير الرحلة أيضًا تفاعلات مع ممثلين بارزين عن الجالية اليهودية، وتسليط الضوء على التراث الثقافي والتاريخي المشترك.

في بداية خط سير الرحلة من براتيسلافا، عاصمة سلوفاكيا، سيتم الترحيب بالرئيس هرتسوغ رسميًا من قبل الرئيسة زوزانا تشابوتوفا في حفل رسمي في قصر جراسالكوفيتش.

ومن المقرر أن تعقد بعد ذلك جلسة دبلوماسية ثنائية. وسيعقد الرئيس أيضًا اجتماع عمل مع أودوفيت أودور، رئيس وزراء سلوفاكيا، وسيجري مناقشات مع مسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

VLADIMIR SIMICEK (AFP/File) لم تكن زوزانا كابوتوفا، وهي محامية ليبرالية وناشطة مجتمعية تبلغ من العمر 45 عاما، معروفة إلى حد كبير قبل أن تتقدم بشكل كبير في استطلاعات الرأي قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وسيزور الرئيس ضريح الحاخام موسى شرايبر المعروف باسم شاتام سوفير.

وبعد المحطة السلوفاكية، سيواصل هرتسوغ طريقه إلى فيينا، عاصمة النمسا، حيث سيتم تكريمه كضيف من قبل الرئيس ألكسندر فان دير بيلين. ستبدأ زيارة الدولة باستقبال حرس الشرف في قصر هوفبورغ.

وسيتضمن هذا الجزء من الرحلة مناقشات مع المستشار النمساوي كارل نيهامر واجتماعات مع أعضاء بارزين من الجالية اليهودية النمساوية.

Ephraim Moshe Lilien تيودور هرتسل على شرفة فندق Grand Hôtel Les Trois Rois (فندق الثلاثة ملوك) في بازل، سويسرا، خلال المؤتمر الصهيوني الخامس عام 1901.

وستتوج الرحلة بحفل إزاحة الستار في مقر إقامة تيودور هرتسل، رائد الصهيونية السياسية الحديثة.

وسيشهد الحفل حضورًا بارزًا، من بينهم مايكل لودفيغ، عمدة فيينا، وكارولين إدتستادلر، الوزيرة الفيدرالية النمساوية لشؤون الاتحاد الأوروبي والدستور في المستشارية الفيدرالية، بالإضافة إلى قيادة المنظمة الصهيونية العالمية.