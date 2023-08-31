الولايات المتحدة توافق على أول شحنة أسلحة لتايوان في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأجنبية

شددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء على أول مساعدة عسكرية مباشرة لتايوان في إطار برنامج التمويل العسكري الأجنبي. وشددت الخارجية الأميركية على أن حزمة المساعدات الأولى هذه لا تعني أي اعتراف بسيادة تايوان.

وعلى مدار خمسة عقود، اعترفت الولايات المتحدة رسميًا ببكين فقط، على الرغم من أن الكونجرس، بموجب قانون العلاقات مع تايوان، يشترط توريد الأسلحة إلى الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي للدفاع عنها. وقد فعلت الإدارات الأمريكية المتعاقبة ذلك من خلال المبيعات وليس المساعدات المباشرة لتايوان، مع تصريحات رسمية تتحدث فيما يتعلق بالمعاملات التجارية مع الممثلة التجارية والثقافية للجزيرة.

ومع تزايد المخاوف بشأن العلاقات مع الصين، أبلغت وزارة الخارجية الكونجرس يوم الثلاثاء بتقديم حزمة بقيمة 80 مليون دولار. يتضمن هذا النوع من المساعدة عمومًا منحًا أو قروضًا للدول ذات السيادة.

وقال متحدث باسم الخارجية "تماشيا مع قانون العلاقات مع تايوان وسياسة صين واحدة القائمة منذ فترة طويلة والتي لم تتغير، توفر الولايات المتحدة لتايوان المواد والخدمات الدفاعية اللازمة لتمكينها من الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".