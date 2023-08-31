مجلس الأمن يمدد تفويض قوة يونيفيل في جنوب لبنان لمدة عام

مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة "يونيفيل" في لبنان عاماً إضافياً

تبنى مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم (الخميس)، بأغلبية 13 عضوا، قرار تمديد ولاية قوة اليونيفيل في لبنان، وذلك في أعقاب جهود دبلوماسية عديدة قادها سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان. وبعد التصويت، وجه ممثل لبنان الانتقادات للقرار بصيغته المعتمدة.

ED JONES / AFP المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان يحضر اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة في نيويورك ، الولايات المتحدة.

ويقول مقربون من أردان أن "الصيغة التي اعتمدها المجلس تتضمن إنجازات مهمة لدولة إسرائيل. الإنجاز الرئيسي هو أن التفويض يحافظ على حرية العمل واستقلال قوة اليونيفيل، وذلك على الرغم من معارضة الحكومة اللبنانية والحملة الطويلة التي قادتها العام الماضي، في محاولة لتقويض سلطة واستقلال قوات اليونيفيل".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان: "أرحب بقرار مجلس الأمن تجديد تفويض قوة اليونيفيل والتأكيد في القرار على استقلالها وقدرتها على القيام بجولات وعمليات تفتيش دون تبعية أو تنسيق مع لبنان أو أي جهة أخرى". وسأواصل مطالبة مجلس الأمن بإدانة حزب الله ومطالبة الحكومة اللبنانية بالتحرك ضد حشده العسكري، الذي قد يؤدي إلى تصعيد خطير في المنطقة.

وأرجئ التصويت الذي كان مقررا أساسا الأربعاء، لإفساح المجال أمام مواصلة المفاوضات الخميس قبل ساعات من انتهاء تفويض هذه القوة التي شكلت العام 1978 وانتشرت عند الحدود للفصل بين إسرائيل ولبنان، وهما دولتان لا تزالان في حالة حرب رسميا.

ويمدد القرار الذي اعتمد بغالبية 13 صوتا مع امتناع روسيا والصين، "تفويض اليونيفيل حتى 31 آب/أغسطس 2024" مستعيدا في جزء كبير منه صياغة اعتمدت قبل عام حول حرية تنقل عديد هذه القوة البالغ نحو عشرة آلاف جندي واعترضت عليها الحكومة اللبنانية وحزب الله القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد.

ويدعو القرار كل الأطراف إلى "ضمان احترام حرية تنقل اليونيفيل في كل عملياتها وحرية وصول اليونيفيل إلى الخط الأزرق وعدم عرقلتها".

وأكد القرار أن "اليونيفيل لا تحتاج إلى تصريح أو إذن مسبق للقيام بمهام تفويضها" و "يُسمح لها بتأدية عملياتها بشكل مستقل" لكنه شدد على ضرورة "التنسيق مع حكومة لبنان".