رئيس الوزراء الليبي: نعارض أي تطبيع مع إسرائيل

وبعد إقالة وزيرة الخارجية التي التقت بالوزير الإسرائيلي ، أوضح الدبيبة وقوف بلاده إلى جانب الفلسطينيين

أوضح رئيس الوزراء الليبي أحمد الدبيبة، اليوم الخميس، أن بلاده تعارض أي تطبيع مع إسرائيل، بعد العاصفة التي أحاطت باللقاء التاريخي لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.

Israeli Foreign Ministry وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

ومنذ كشف كوهين بداية الأسبوع عن اللقاء السري الذي عقد في إيطاليا، غادرت وزيرة الخارجية البلاد وأقيلت من قبل رئيس الوزراء الذي حاول نفي علمه باللقاء. إلا أن الوزيرة المعزولة والمسؤولين في إسرائيل رفضوا كلامه وزعموا أنه علم بخفايا الأمور.

الدبيبة، الذي ربما لم يتوقع شدة الانتقادات الموجهة للاتصالات مع إسرائيل، أوضح هذا المساء أن ليبيا تقف إلى جانب الفلسطينيين و"قضيتهم العادلة". وأضاف أن السلطات ستواصل التحقيق في الاجتماع الذي عقد في روما، والذي رغم أنه "كان هامشيا، إلا أنه أمر مهم".

وقال الوزير الليبي السابق عمر حسن القويري خلال تعليقة لـ i24NEWS على قضية الاجتماع بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي ايلي كوهين، إن رئيس حكومة الوفاق الليبية عبد الحميد الدبيبة "على علم بلقاء الوزيرة نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلية ايلي كوهين وان اللقاء تم بتعليمات وتوجيهات من الدبيبة"

كشف النقاب مساء الأحد عن اجتماع بين وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ايطاليا، هذا هو الاجتماع الأول بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، وذلك بهدف دراسة امكانيات للتعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.