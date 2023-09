انطلاق مناورة "النجم الساطع" في مصر بمشاركة 34 دولة

انطلقت أمس الخميس مناورة "النجم الساطع" في قاعدة عسكرية غربي مصر، بمشاركة 34 دولة بينها السعودية، جاء هذا بحسب ما نشرته صحيفة "الرأي اليوم" المصريّة. وأفادت القناة الأولى بالتلفزيون المصري الحكومي، بأن المناورة ستستمر حتى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، دون تفاصيل أكثر.

