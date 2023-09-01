انطلاق مناورة "النجم الساطع" في مصر بمشاركة 34 دولة

الجيش السعودي يشارك في مناورات النجم الساطع 2023 بمصر

انطلقت أمس الخميس مناورة "النجم الساطع" في قاعدة عسكرية غربي مصر، بمشاركة 34 دولة بينها السعودية، جاء هذا بحسب ما نشرته صحيفة "الرأي اليوم" المصريّة. وأفادت القناة الأولى بالتلفزيون المصري الحكومي، بأن المناورة ستستمر حتى 14 سبتمبر/ أيلول المقبل، دون تفاصيل أكثر.

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وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء السعودية"واس"، الخميس، عن رئيس هيئة التدريب وتطوير القوات المسلحة السعودية اللواء الركن عادل البلوي قوله: "إن مشاركة أفرع القوات المسلحة تأتي ضمن التوجيه التدريبي للقوات المسلحة للفترة التدريبية (2022 - 2023)، للمشاركة في التمارين المشتركة والمختلطة داخل المملكة وخارجها، إلى جانب قوات 34 دولة شقيقة وصديقة".

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، بأن تمرين “النجم الساطع” تُنفذ مناوراته في قاعدة "محمد نجيب" العسكرية غربي مصر.

ونقلت عن رئيس هيئة التدريب بالجيش السعودي عادل البلوي، قوله إن “التمرين يهدف إلى تخطيط وتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، وتخطيط عمليات المساندة اللوجستية والإخلاء الطبي، وتطوير أسلوب العمليات والتدريب على مكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن البحري".

أعلن الجيش المصري السبت الماضي مشاركة 34 دولة و8 آلاف مقاتل في مناورات "النجم الساطع" التي تُجرى على أرض مصر في الفترة بين نهاية أغسطس/آب الجاري و14 أيلول/سبتمبر المقبل.