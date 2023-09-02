وفاة الملياردير المصري محمد الفايد في لندن عن عمر ناهز 94 عاما

ويعتبر الفايد من الشخصيات الرائدة في بريطانيا خلال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، حيث كان مالكا لسلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، ونادي فولهام.

أعلنت وسائل إعلام بريطانية، أن الملياردير المصري الأصل، محمد الفايد، توفي مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 94 عاما.

بنى الفايد إمبراطورية تجارية في الشرق الأوسط قبل أن ينتقل إلى المملكة المتحدة في سبعينيات القرن العشرين، لكن رغم ذلك لم يحصل على جواز سفرها، وفق شبكة "بي بي سي".

ويعتبر الفايد من الشخصيات الرائدة في بريطانيا خلال القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، حيث كان مالكا لسلسلة متاجر "هارودز" الشهيرة، ونادي فولهام.

وفي الستينيات، أصبح الفايد مستشارا لعدد من أغنى الرجال في العالم، من بينهم حاكم دبي السابق الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم الذي كلفه بالمساعدة في بناء المدينة الإماراتية، بحس ما ذكرته "ذا إندبندنت"، وسلطان بروناي، وفق "بي بي سي".

وخاض الفايد، على مدى سنوات، حملة ضد العائلة المالكة في بريطانيا، لاسيما دوق أدنبره، الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، الذي اتهمه بالتسبب في وفاة إبنه الوحيد عماد الفايد (دودي) والأميرة ديانا في حادث سير بباريس عام 1997.

ولم تكشف تحقيقات الشرطة، أي دليل يشير إلى تعرض الأميرة ديانا ودودي الفايد للقتل.