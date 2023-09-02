المغرب وروسيا يؤكدان على "تطوير التعاون الثنائي" في الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية

وقال البيان إن “الطرفين ثمنا الاهتمام الذي يوليه الجانبان لاستمرار تطوير وتعميق التعاون متعدد الأبعاد بين المغرب وروسيا والذي يعود بالنفع على البلدين”.

أفاد بيان لوزارة الخارجية المغربية، أن وزير الخارجية ناصر بوريطة، تبادل مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الـ65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، التي تصادف أمس الجمعة، وأضاف أن الجانبان "أكدا تطوير التعاون متعدد الأبعاد وتعميقه بين البلدين".

وقال البيان إن “الطرفين ثمنا الاهتمام الذي يوليه الجانبان لاستمرار تطوير وتعميق التعاون متعدد الأبعاد بين المغرب وروسيا والذي يعود بالنفع على البلدين”، وأبرزا طموح البلدين للحفاظ على تنسيق فعال في مجال السياسة الخارجية وذلك بما يخدم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتتميز العلاقات المغربية الروسية بتطور مهم على مستوى اتفاقيات التعاون والشراكة، وتبادل للزيارات على أعلى مستوى.

وقبل سنوات، وقعت الرباط وموسكو 11 اتفاقية ثلاث منها في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة.

ووفق وكالة “تاس” الروسية، فإن حجم التبادل التجاري ارتفع بين البلدين نهاية 2021 بنسبة 42 في المئة، ليحقق 1.6 مليار دولار.

وحسب معطيات “تاس” نقلا عن الممثل التجاري الروسي في المغرب أرتيم تسينامدزجفريشفيلي، فإن الرباط تظل الشريك التجاري الأهم لموسكو في القارة الإفريقية.