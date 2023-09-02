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إيران تستلم للمرة الأولى طائرات التدريب "ياك-130" القتالية الروسية

i24NEWS

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تظهر هذه اللقطة المأخوذ من مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية في 21 يوليو 2023 سفينة حربية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود تطلق صاروخ كروز أثناء تدريبات في البحر الأسود.
Handout / Russian Defence Ministry / AFPتظهر هذه اللقطة المأخوذ من مقطع مصور نشرته وزارة الدفاع الروسية في 21 يوليو 2023 سفينة حربية روسية تابعة لأسطول البحر الأسود تطلق صاروخ كروز أثناء تدريبات في البحر الأسود.

إيران تتسلم طائرة التدريب "ياك 130" الروسية

وصلت طائرات التدريب القتالية الروسية ياك-130 إلى إيران  وتم تسليمها  إلى القوات الجوية. وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه تم نشر صور لطائرات التدريب القتالية الروسية ياك-130 في إيران، والتي تظهر أنه تم تسليم هذه الطائرة إلى القوات الجوية في الجيش الإيراني.

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وتم تصميم هذه الطائرة لتحل محل طائرة التدريب L-39 بناء على طلب من الجيش الروسي، وتوفر قدرات الطيران بطائرات الجيل 4++ مثل سوخوي 35 وطائرات الجيل الخامس مثل سوخوي 57.

ويتراوح المدى التشغيلي لهذه الطائرة بين 600 و800 كيلومتر، حسب نوع التسليح وتركيب خزانات الوقود الخارجية. وتبلغ القدرة الاستيعابية لهذه الطائرة في الخزانات الداخلية 1700 كجم، وتصل إلى 2600 كجم مع تركيب الخزانات الخارجية.

ويشكل محركان توربينيان من طراز AL-222-25 بقوة دفع تبلغ 49 كيلو نيوتن قوة الدفع لهذه المقاتلة، والتي يمكن زيادتها إلى 53 كيلو نيوتن في حالة استبدالها بمحرك AL-222-28. وتستطيع الطائرة ياك 130 بمحركيها الوصول إلى ارتفاع 1200 متر والتحليق بسرعة قصوى تبلغ 1050 كم/ساعة.

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