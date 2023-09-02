من الولايات المتحدة حتّى ألمانيا: اللاجئون الأرتريون يكثفون احتجاجهم ضد النظام

الاشتباكات العنيفة التي وقعت اليوم (السبت) في تل أبيب بين مؤيدي النظام في إريتريا ومعارضيهم هي استمرار لمشاهد مماثلة حدثت في أنحاء مختلفة من العالم

إن الاشتباكات العنيفة التي وقعت اليوم (السبت) في تل أبيب بين مؤيدي النظام في إريتريا ومعارضيهم هي استمرار لمشاهد مماثلة حدثت في أنحاء مختلفة من العالم في الأسابيع الأخيرة من بين دول أخرى في ألمانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والسويد.

وجاء غضب معارضي النظام بين اللاجئين الإريتريين بمناسبة عيد استقلال بلادهم الذي حل أمس، واحتفلت به في مهرجانات نظمتها سفارات البلاد في مختلف الأماكن. في نظر معارضي الحكومة، هذه ليست أحداثًا احتفالية، بل مظاهرات للقوة من قبل النظام تهدف إلى ترويع منتقديه.

وتحتفل إريتريا، إحدى أكثر الدول انغلاقا وقمعًا في العالم، بـ "يوم الثورة" في الأول من سبتمبر/أيلول، عندما اندلعت حرب الاستقلال عن إثيوبيا في نفس التاريخ من عام 1961. وانتهت بعد 30 عامًا، ومنذ ذلك الحين يحكم الدكتاتور إسياس أفورقي البلاد الواقعة في القرن الأفريقي. ويخضع نظامه للعقوبات الأمريكية والأوروبية بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي تشمل التجنيد العسكري الإلزامي دون تاريخ محدد للإفراج.

ولا يجري أفورقي انتخابات، والدولة -المعروفة باسم "كوريا الشمالية الإفريقية"- تقيد خروج مواطنيها من حدودها. ورغم ذلك، تمكن مئات الآلاف من الفرار منها، حاول الكثير منهم الوصول إلى الدول الغربية وآخرون استقروا في إسرائيل بعد عبور الحدود عبر مصر.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الإرتريين طالبي اللجوء وبين قوات الشرطة الإسرائيلية، في جنوب تل أبيب، صباح اليوم السبت، على خلفية اعتراضهم على تنظيم مؤتمر للإرتريين داعمي نظام بلادهم في تل أبيب.

وأصيب 135 شخصا على الأقل بينها 9 اصابة خطيرة و13 اصابة متوسطة والباقي طفيفة اليوم، المتظاهرون ألقوا الحجارة والألواح الخشبية تجاه رجال الشرطة، كما أدت هذه الاشتباكات الى اصابة 30 شرطيا.