عبد اللهيان: هناك مبادرة من سلطنة عمان لرفع العقوبات عن إيران

"هناك مبادرة من سلطان عمان هيثم بن طارق مطروحة لرفع العقوبات، ومن شأنها أن توصل إلى النتائج المرجوة منها"

أكّد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن المحادثات مستمرة لرفع العقوبات عن إيران.وقال في مؤتمر صحفي في بيروت، إن "هناك مبادرة من سلطان عمان هيثم بن طارق مطروحة لرفع العقوبات، ومن شأنها أن توصل إلى النتائج المرجوة منها".

وأكّد عبد اللهيان أن بلاده "لديها الإرادة السياسية التي تدفع كافة الأطراف إلى العودة للاتفاق النووي والالتزام به"، حسب وكالة “تسنيم” الإيرانية.

وأوضح أن الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق سراح السجناء سيساعد في الحوار حول الاتفاق النووي، مضيفا: “كنا وما زلنا مستمرين في السير في الأطر السياسية والدبلوماسية لرفع العقوبات الظالمة عن إيران”.

يُشار إلى أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونال ترامب، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومن جانبها ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.