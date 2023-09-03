رئيس الوزراء الإسرائيلي يغادر الأحد الى قبرص والمتظاهرون ضد الإصلاح القضائي يتوعّدون باستقباله

هذه المرة أيضا، ألقت المعارضة ضد التشريعات القضائية بظلالها حيث يعتزم مئات الإسرائيليين الذين يعيشون في قبرص التظاهر والاحتجاج خلال الزيارة

من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البلاد، اليوم الأحد، برفقة زوجته سارة في زيارة دبلوماسية تستغرق يومين إلى قبرص، وهي أول رحلة له إلى الخارج منذ خمسة أشهر، بينما يغلف تلك الزيارة تهديدات بعرقلتها من قبل المتظاهرين ضد التعديلات التشريعية التي دبت الشقاق في المجتمع الإسرائيلي وأخرجت المتظاهرين بآلاف مؤلفة أسبوعيا، بصورة منتظمة.

ويشمل جدول الزيارة لقاء نتنياهو برئيس الدولة اليوناني نيكوس كريستودوليديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس مستوتاكيس. علما أن زيارة نتنياهو قد أرجئت في تموز يوليو لأسباب صحية حيث خضع نتنياهو لعملية زرع جهاز تنظيم ضربات القلب.

هذه المرة أيضا، ألقت المعارضة ضد التشريعات القضائية بظلالها حيث يعتزم مئات الإسرائيليين الذين يعيشون في قبرص التظاهر والاحتجاج خلال الزيارة، ولاقى نتنياهو في رحلته السابقة الى لندن في نهاية شهر آذار/مارس، استقبالا مماثلا يندد بتشريعاته القضائية التي يصر على إنجازها تلبية لمطالب جمهور وفق زعمه وضد رغبة قطاع واسع من الإسرائيليين الذين يخشون على وجه الدولة وجوهرها الديمقراطي من آثار تلك التعديلات.

وبحسب النشر في واينت، فإن نتنياهو ينوي الإقامة في فندق "سيتي أوف دريمز" وهو فندق كازينو صيني افتتح مؤخرا في ليماسول، بينما سيعقد كافة اجتماعاته في مدينة نيقوسيا.