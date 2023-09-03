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المدعي العام الليبي يحقق في لقاء نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي كوهين

i24NEWS

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(ملفات) وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة طرابلس في 22 يناير 2023.
Mahmud Turkia / AFP(ملفات) وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تتحدث في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة طرابلس في 22 يناير 2023.

أمر المدعي العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات القواعد الليبية لمقاطعة إسرائيل و"التحقيق في مدى الضرر الذي لحق بالمصالح الليبية"

أعلن المدعي العام الليبي الصديق الصور، السبت، أنه سيشكل لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في اللقاء الذي عقد الشهر الماضي بين وزيرة الخارجية الليبية ونظيرها الإسرائيلي.

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تسبب الكشف عن الاجتماع الأول على الإطلاق بين كبار الدبلوماسيين في ليبيا وإسرائيل، والذي عقد في إيطاليا في 22 آب/أغسطس، في احتجاجات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شمال إفريقيا وإقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

تجرم ليبيا إقامة العلاقات مع إسرائيل بموجب قانون 1957. وبحسب بيان الصور، الذي نقلته وكالة أسوشييتد برس، فإن بعثة تقصي الحقائق ستحقق في انتهاكات القواعد الليبية لمقاطعة إسرائيل و"التحقيق في مدى الضرر الذي لحق بالمصالح الليبية" بسبب اجتماع المنقوش مع إيلي كوهين الإسرائيلي.

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وفي وقت سابق الخميس، استبعد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة احتمال تطبيع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا إلى دعمه “للقضية الفلسطينية”.

وقال: "للأسف، كان هناك فرد في الحكومة تصرف بشكل فردي"، في إشارة إلى المنقوش، التي فرت إلى تركيا بعد افتضاح أمر اللقاء المثير للجدل، بحسب التقارير.

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