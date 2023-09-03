وزارة لأمن الإسرائيلية تطلب موافقة الولايات المتحدة لشراء طائرات إف-35

بعد موافقة وزير الأمن يوآف غالانت، قدم وفد المشتريات التابع للوزارة في الولايات المتحدة طلب شراء رسمي (LOR) إلى مديرية HAF 35 الأمريكية (JPO)

قالت وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنها بدأت عملية شراء السرب الثالث من طائرات إف-35 الأمريكية الصنع لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي.

بعد موافقة وزير الأمن يوآف غالانت، قدم وفد المشتريات التابع للوزارة في الولايات المتحدة طلب شراء رسمي (LOR) إلى مديرية HAF 35 الأمريكية (JPO) من أجل توقيع الصفقة في الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة الأمن، إنها ستشتري من الحكومة الأمريكية 25 طائرة من طراز إف-35 من تصنيع شركة لوكهيد مارتن في صفقة تشمل الدعم والصيانة.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “عند إتمام الصفقة، سيتم توسيع أسطول طائرات الشبح الأكثر تقدما في العالم التي يديرها سلاح الجو الإسرائيلي إلى 75”.

وتابعت الوزارة، أن "توريد الطائرات إلى الجيش الإسرائيلي سيبدأ في عام 2027 بمعدل ثلاث طائرات سنويا". وتقدر قيمة الصفقة بنحو 3 مليارات دولار، وسيتم تمويلها من أموال المساعدات الأمريكية.

وفي إطار الاتفاق الأصلي بين الحكومتين، التزمت الشركة المصنعة للطائرة، شركة لوكهيد مارتن، والشركة المصنعة للمحركات، برات آند ويتني، بالمشاركة مع الشركات الإسرائيلية في إنتاج طائرات إف-35 المباعة للدول التي تقوم بتجهيزها.