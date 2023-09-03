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كينيا: تعرض سائحتين إسرائيليتين لهجوم بالمنجل

i24NEWS

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Illustration - Des chirurgiens d'un hôpital de Nairobi au Kenya
Patrick Meinhardt / AFPIllustration - Des chirurgiens d'un hôpital de Nairobi au Kenya

وتم نقل المرأتين إلى مستشفى محلي، واتصلت بهم القنصلية الإسرائيلية في كينيا وساعدت أقاربهم في الحصول بسرعة على تأشيرات للإلتحاق بهم.

تعرض سائحتين إسرائيليتين كانا يقيمان في منطقة واتامو في كينيا، لهجوم بالمناجل أمس السبت، من قبل لصوص وهما في طريقهما إلى الفندق الذي يقيمان فيه، حيث تم قطع إصبع إحداهما وأصيبت الأخرى أيضًا بجروح

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وتم نقل المرأتين إلى مستشفى محلي، واتصلت بهم القنصلية الإسرائيلية في كينيا وساعدت أقاربهم في الحصول بسرعة على تأشيرات للإلتحاق بهم. 

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