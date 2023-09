رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يودع محطة الفضاء الدولية : "لن أقول وداعا بل إلى اللقاء"

ودع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الأحد، محطة الفضاء الدولية، حيث يستعد رفقة فريق "كرو-6” للعودة إلى الأرض.

وقال سلطان النيادي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء"، وأضاف: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".