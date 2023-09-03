رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي يودع محطة الفضاء الدولية : "لن أقول وداعا بل إلى اللقاء"

وقال سلطان النيادي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء"

ودع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الأحد، محطة الفضاء الدولية، حيث يستعد رفقة فريق "كرو-6” للعودة إلى الأرض.

وقال سلطان النيادي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "للفضاء.. لن أقول وداعا بل إلى اللقاء"، وأضاف: "إلى اللقاء بمهمة جديدة في محطة الفضاء الدولية أو في وجهة أبعد".

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وتابع: "وقبل العودة، أحمد الله على نعمة الإمارات التي حولت أحلامنا إلى نجاحات.. وأشكركم على ثقتكم ومحبتكم.. دعواتكم لنا بالسلامة.. أشوفكم على خير".

ووفقا لما أكدته وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" وشركة "سبيس إكس"، فإن الموعد المحتمل لانفصال المركبة "دراغون" عن المحطة لن يكون قبل يوم 3 سبتمبر/أيلول الساعة 03:05 عصرا بتوقيت الإمارات، على أن يكون الهبوط إلى الأرض في 4 سبتمبر/أيلول الساعة 08:07 صباحا بتوقيت الإمارات؛ وذلك حسب ظروف الطقس.

وبحسب مركز محمد بن راشد للفضاء، فإن مراحل عودة مركبة "دراغون" التي تحمل على متنها النيادي وزملاءه إلى الأرض، تشمل 7 مراحل: الأولى: تتمثل في اشتعال محركات الدفع، لمغادرة المحطة الدولية، فيما تتمثل الثانية باشتعال محركات الدفع لتخفيض المدار.

وبالنسبة للثالثة: فهي عبارة عن انفصال قاعدة المركبة، أما الرابعة: تتمثل في اشتعال محركات الدفع للخروج من مدار المحطة.

الخامسة: تتمثل بالدخول إلى الغلاف الجوي للأرض، السادسة: عبارة عن فتح مظلات المركبة، السابعة: هبوط المركبة دراغون في الماء.