تحت قبة الرياض: وفد فلسطيني يلتقي مستشار الرئيس الأمريكي لمتابعة تنسيق المواقف قبل تطبيع مرتقب

بحسب مصدر فلسطيني فإن "أساس الموقف الفلسطيني الذي سيتم نقله إلى القيادة السعودية هو تنفيذ مبادرة السلام العربية وعضوية الفلسطينيين الكاملة في الأمم المتحدة"

من المقرر أن ينطلق إلى الرياض غدا الثلاثاء وفد فلسطيني للقاء بريت ماكغورك، العضو البارز في مجلس الأمن القومي الأمريكي في مسعى للتباحث حول تنسيق المواقف مع الطرف الفلسطيني إزاء التحرك السعودي باتجاه تطبيع علاقات الرياض مع إسرائيل.

وقال مصدر فلسطيني لـ”العربي الجديد” إن “أساس الموقف الفلسطيني الذي سيتم نقله إلى القيادة السعودية هو تنفيذ مبادرة السلام العربية، إضافة إلى المطالبة بتحويل عضوية الفلسطينيين إلى عضوية كاملة في الأمم المتحدة."

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كأنما استفادت من دروس الماضي وقررت عدم مقاطعة السعودية على غرار ما فعلت مع البحرين والإمارات فور توقيعهما اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل في سياق اتفاقيات إبراهيم التي انطلقت برعاية رئيس الولايات المتحدة الجمهوري أنذاك دونالد ترامب.

ومن منطلق موقع السعودية في قلب العالم الإسلامي ووزنها النوعي كركيزة دعم معنوي ومادي للفلسطينيين، قررت السلطة الفلسطينية وعلى رأسها محمود عباس الدخول بمفاوضات تضمن بعض الإنجازات الفلسطينية تحت القبة السعودية.