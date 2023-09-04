رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يلتقي نظيره اليوناني في قبرص

“لدينا إمكانية تحقيق فكرة الممر بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتي ستكون امتدادا لاتفاقيات إبراهيم”

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، اجتماعا خاصا مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في القصر الرئاسي في نيقوسيا، قبرص.

وكان في استقبال نتنياهو، الذي وصل في وقت سابق من يوم الأحد في زيارة تستغرق يومين مع زوجته سارة، الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليدس. ومن المقرر أن يعقد الرئيسان اجتماعا ثلاثيا مع رئيس الوزراء اليوناني.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كريستودوليدس: “لدينا إمكانية تحقيق فكرة الممر بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية، والتي ستكون امتدادا لاتفاقيات إبراهيم”.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أنا مقتنع بأن مثل هذا الممر يمكن أن يمر عبر إسرائيل، من آسيا إلى شبه الجزيرة العربية، ومن هناك إلى أوروبا".

كما سلط نتنياهو الضوء على الأهمية الاستراتيجية لشبكة الألياف الضوئية في هذا الممر. وأضاف: "سيكون هذا الطريق الأقصر والأكثر أمانا والأكثر اقتصادا".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المناقشات في قبرص ستشمل أيضًا خيارات مختلفة للتعاون في قطاع الغاز الطبيعي.

وأضاف "لقد حالف بلدينا الحظ باكتشاف احتياطيات الغاز. ونحن نناقش كيفية التعاون في هذا المجال".