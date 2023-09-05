الرئيس الأمريكي يعلن ترشيح وزير الخزانة السابق "جاك لي" سفيرا لإسرائيل

وبعد أن خدم في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما ورئيسًا لموظفي البيت الأبيض، سيكون ليو البالغ من العمر 67 عامًا أبرز المعينين السياسيين لشغل هذا المنصب الحساس

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح وزير الخزانة السابق جاك ليو، ليكون سفير بلاده المقبل لدى إسرائيل، حسبما قال متحدث باسم البيت الأبيض اليوم الثلاثاء.

وبعد أن خدم في حكومة الرئيس السابق باراك أوباما ورئيسًا لموظفي البيت الأبيض، سيكون ليو البالغ من العمر 67 عامًا أبرز المعينين السياسيين لشغل هذا المنصب الحساس في إسرائيل.

ويأتي ترشيح ليو في فترة حساسة بشكل خاص في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حيث تهدف حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى المضي قدما في إصلاحها القضائي المثير للجدل إلى حد كبير، على الرغم من المناشدات المتكررة من واشنطن بأن مثل هذه الإصلاحات بعيدة المدى لن يتم تقديمها إلا بدعم من الإجماع، وهو ما ويفتقر التحالف المتشدد إلى ذلك بشدة.

وإذا تمت الموافقة على تعيينه، فسيتم تكليف ليو أيضًا بكبح جماح جهود الحكومة الإسرائيلية لتوسيع تواجد المستوطنين في الضفة الغربية، بالإضافة إلى سياساتها المتشددة تجاه الفلسطينيين على نطاق أوسع، والتي تزامنت مع العام الأكثر دموية في الصراع منذ ذلك الحين. الانتفاضة الثانية.