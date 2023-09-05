لابيد يؤكد أمام مستشاري الرئيس الأمريكي معارضته موافقة واشنطن على برنامج نووي سعودي

رئيس المعارضة الإسرائيلية يقول إن "الديموقراطيات القوية لا تعرض مصالحها الأمنية للخطر"

اجتمع رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الثلاثاء مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض ومستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن بينهم عاموش هوخشتاين، المستشار الخاص لشؤون الطاقة، وبيرت مكجورك مبعوث بايدن الخاص للشرق الأوسط. وبعد الاجتماع انطلق مكجورك على رأس بعثة الى السعودية، وسيجتمع هناك مع بعثة فلسطينية.

وعبر لابيد خلال الاجتماعات عن معارضته امكانية أن توافق الولايات المتحدة على برنامج نووي سعودي في إطار مباحثاتها مع المملكة حول اتفاق مع إسرائيل. وقال :"الديموقراطيات القوية لا تعرض مصالحها الأمنية للخطر في سبيل حل مشاكل سياسية".

وقال رئيس المعارضة للأمريكيين إنه قلق من امكانية تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية. وبرأيه، هذا يعرض أمن إسرائيل للخطر. الأمريكيون حاولوا إقناع لابيد دعم الاتفاق مع السعودية، وذلك على ما يبدو بعد أن فهموا بأن معارضته يمكن أن تكون عائقا في طريق التوصل الى اتفاق.

كما سيزور لابيد اليوم مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسيجري اجتماعات عمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، كما سيجتمع مع سفير إسرائيل في الولايات المتحدة مايك هرتسوغ. وذكرت مكتبه أنه "سلسلة من الاجتماعات يجريها في إطار زيارة سياسية يجريها لابيد في واشنطن وتهدف الى تعزيز علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة".

وحول اجتماعاته مع مستشاري الرئيس بايدن ذكر أنه "في إطار الاجتماع مع المبعوثين الخاصين نوقشت قضايا اقليمية مختلفة تتعلق بالشرق الأوسط والخليج, وشدد لابيد على القيم المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة كديموقراطيات قوية وطلب الحفاظ على المصالح الأمنية لدولة إسرائيل في كل اتفاق مستقبلي، مثلما فعل كوزير خارجية ورئيس حكومة".