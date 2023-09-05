في ظل المحادثات مع السعودية: وزير الخارجية الأمريكية يهاتف نتنياهو وأبو مازن

يأتي هذا في ظل الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة لابرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية

أجرى وزير الخارجية الإسرائيلية انتوني بلينكن مساء اليوم محادثتين مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، والتي تأتي في ظل الاتصالات لإبرام اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، والتي تشمل موضوع تسهيلات للفلسطينيين.

ناقش بلينكن مع رئيس الحكومة نتنياهو ما وصف من قبل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "توسيع التكامل الإقليمي لإسرائيل" كما أكد بلينكن مجددا قوة الشراكة الثنائية والتزام الولايات المتحدة لأمن إسرائيل. كما ناقش وزير الخارجية ورئيس الحكومة المصالح المتبادلة بما يشمل مواجهة التهديدات من ايران، وكرر بلينكن دعم الولايات المتحدة للسياسات التي تضمن الحرية، الأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.

كما تطرقت وزارة الخارجية الأمريكية الى المكالمة بين بلينكن وأبو مازن وذكرت :"إن وزير الخارجية تحدث مع عباس وعبر عن مخاوفه من العنف المتواصل في الضفة الغربية، وأوضح أن الولايات المتحدة تدعم الخطوات لدفع حرية وأمن الشعب الفلسطيني، وزير الخارجية ورئيس السلطة الفلسطينية ناقشا دعم حل الدولتين- ومعارضة الأنشطة التي تعرض الفكرة للخطر".