بابوا غينيا الجديدة تفتح سفارة لها في القدس

وتم افتتاح السفارة رسميا في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره في بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ووزير الخارجية إيلي كوهين وعمدة القدس.

افتتحت بابوا غينيا الجديدة، الدولة الجزرية في المحيط الهادئ، سفارتها لدى إسرائيل في القدس الثلاثاء، لتصبح الدولة الخامسة التي لها سفارة في المدينة المقدسة.

وتم افتتاح السفارة رسميا في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره في بابوا غينيا الجديدة جيمس مارابي، ووزير الخارجية إيلي كوهين وعمدة القدس.

وأعرب نتنياهو عن تقديره العميق لهذه المناسبة، قائلاً: "لقد تأثرت كثيراً عندما سمعت نشيدكم الوطني. سمعت كلمتي "الصلاة" و"الأمل". وأصل معظم هذه الصلوات هو هذه المدينة."

وأضاف "كما أشرت بحق، فقد كانت عاصمتنا منذ ثلاثة آلاف عام. إنها مصدر جزء كبير من تراثنا. وهنا تشكلت قيمنا، وهنا تنبأ أنبيائنا. وهنا، القيم الأبدية العديدة التي نعتز بها خلقت وانتشرت."

Jorge Novominsky / Ministry of Foreign Affairs افتتحت بابوا غينيا الجديدة رسميا سفارتها في القدس يوم الثلاثاء، لتصبح خامس سفارة أجنبية تتواجد في القدس

وأشاد نتنياهو ببابوا غينيا الجديدة لالتزامها بالقيم المشتركة ولأنها أصبحت أول دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ تفتتح سفارة في القدس.

من جهته، أشار كوهين إلى أهمية تعزيز مكانة القدس الدولية، قائلا: "تعزيز المكانة الدولية للقدس هو تعزيز المكانة الدولية لإسرائيل".

وهنأ حكومة بابوا غينيا الجديدة على قرارها ، مؤكدا أنه سيعمق العلاقات بين البلدين.

وخلال زيارة مارابا إلى إسرائيل، جرت محادثات مع نتنياهو وكوهين حول توسيع التعاون بين البلدين، خاصة في مجال الزراعة المتقدمة.