الصحفي توماس فريدمان يحث بايدن وبن سلمان: “لا تدعوا نتنياهو يجعلكم من الأغبياء المفيدين له”

وكتب فريدمان مخاطبا الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: “لا تدعوا نتنياهو يجعلكم من الأغبياء المفيدين له”

نشر الكاتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز مقالا افتتاحيا، أمس الثلاثاء، حث فيه الولايات المتحدة والسعودية على عدم الدخول في اتفاق تطبيع إسرائيلي سعودي طالما بقي بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني في السلطة في إسرائيل.

وكتب فريدمان مخاطبا الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: “لا تدعوا نتنياهو يجعلكم من الأغبياء المفيدين له”. ووفقا له، فإنه “من المستحيل بأي حال من الأحوال” أن تقوم الرياض بتطبيع علاقاتها مع “حكومة إسرائيلية غير طبيعية”.

ويؤكد كاتب العمود الأمريكي أن بنيامين نتنياهو يحاول "الاتصال بالولايات المتحدة" من خلال اقتراح اتفاق "يقوض سلطة المحكمة العليا في إسرائيل"، والتوصل إلى اتفاق مع السعودية، من خلال الاكتفاء بإيماءات الواجهة تجاه الفلسطينيين ومواصلة "ضم" الضفة الغربية.

Yonatan Sindel/Flash90 وزير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤساء الحزب ووزراء الحكومة في الكنيست

وفوق ذلك، سيحصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، من خلال هذا الاتفاق، على أن “تدفع السعودية ثمنها وأن يباركه جو بايدن”، كما تابع توماس فريدمان. “يجب أن يتم رفض هذه الصفقة جملة وتفصيلا من قبل بايدن ومحمد بن سلمان”.

"الاتفاق الذي من المتوقع أن يصروا عليه يمكن أن ينص على أنه مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، يجب على إسرائيل تجميد جميع أعمال البناء الاستيطانية في الضفة الغربية في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية، إذا كان من الممكن التفاوض بشأنها في يوم من الأيام.

وتابع فريدمان: "إضفاء الشرعية على المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وقبل كل شيء، الإصرار على أن تقوم إسرائيل بنقل الأراضي من المنطقة (ج) في الضفة الغربية، كما حددتها اتفاقيات أوسلو، إلى المنطقتين (ب) و(أ) الخاضعتين للسيطرة الفلسطينية".

Olivier Fitoussi/POOL نتنياهو

واختتم فريدمان عموده بدعوة الولايات المتحدة: "لقد غيّر نتنياهو مبادئ علاقتنا من جانب واحد واختبرنا. لقد حان الوقت للولايات المتحدة لاختبار حكومته بخيار واضح: الضم أو التطبيع". والمملكة العربية السعودية "ببساطة تقول لا".