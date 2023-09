نشطاء يكشفون سبب تجمهر حشود غاضبة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في تشاد

انتشر فيديو لمظاهرة أمام قاعدة فرنسية في مدينة فايا في تشاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أنباء عن مقتل جندي تشادي على يد عسكري فرنسي، وقال النشطاء إن “جنديا تشاديا قتل في مشاجرة مع جندي فرنسي”.

