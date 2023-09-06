نشطاء يكشفون سبب تجمهر حشود غاضبة أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في تشاد

فيما قال آخرون إن “الضحية يدعى محمد داكو حميد 30 عاما، تشاجر مع ممرضة في أحد المراكز الطبية، وخلال الشجار تدخل جندي فرنسي وأطلق عليه النار من مسافة قريبة”.

انتشر فيديو لمظاهرة أمام قاعدة فرنسية في مدينة فايا في تشاد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أنباء عن مقتل جندي تشادي على يد عسكري فرنسي، وقال النشطاء إن “جنديا تشاديا قتل في مشاجرة مع جندي فرنسي”.

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فيما قال آخرون إن “الضحية يدعى محمد داكو حميد 30 عاما، تشاجر مع ممرضة في أحد المراكز الطبية، وخلال الشجار تدخل جندي فرنسي وأطلق عليه النار من مسافة قريبة”.

https://twitter.com/i/web/status/1699137613838307788 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جانب آخر، كشفت صحيفة فرنسية أن "مباحثات بدأت في النيجر مع المجلس العسكري بشأن انسحاب بعض القوات الفرنسية من الدولة الإفريقية".

ووفقاً لما أكدته مصادر فرنسية مطّلعة لصحيفة لوموند أمس الثلاثاء، فإنه بعد شهر من إلغاء المجلس العسكري الحاكم اتفاقيات التعاون العسكري بين فرنسا والنيجر، “بدأت مباحثات حول انسحاب بعض العناصر العسكرية (الفرنسية)”.

وحسب الصحيفة، ينتشر حالياً نحو 1500 جندي فرنسي في 3 قواعد عسكرية بالنيجر موجودة في العاصمة نيامي، وفي منطقة أولام شمال العاصمة، وفي أيورو قرب الحدود مع مالي.