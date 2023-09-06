مباحثات بين الجزائر وبريطانيا حول العلاقات الثنائية والوضع في النيجر

وأكد البيان أن الطرفان، تبادلا "وجهات النظر حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".

كشفت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

وقالت الوزارة في البيان، إن الجانبان استعرضا بهذه المناسبة “علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في أفق انضمام الجزائر لمجلس الأمن كعضو غير دائم ابتداءً من العام المقبل، والتحضير للدورة المقبلة للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني المزمع عقدها شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم بلندن".

وأكد البيان أن الطرفان، تبادلا "وجهات النظر حول تطورات الأزمة في النيجر على ضوء مبادرة الحل السياسي التي تقدم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون".

كما تطرقا إلى التحديات التي تواجه مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".

كان مجلس عسكري قد أطاح برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في انقلاب في 26 تموز/يوليو الماضي.

من جانب آخر، قالت الخارجية الجزائرية في بيان لها أمس الثلاثاء، إن عطاف، سيترأس مناصفة مع نظيره التركي، هاكان فيدان، أشغال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط .

وأوضحت ذات المصدر أن أشغال هذه الدورة ستنصب على التحضير للقمة المقبلة التي ستجمع بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بالجزائر، قريبا، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين.

كما كشف المصدر أن عطاف، سيحظى خلال زيارته، باستقبال من قبل الرئيس التركي ، وبمقابلة مع رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، نعمان كورتولموش.

ويشهد الاجتماع مشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن اثني عشر قطاعاً وزارياً من القطاعات التي تتابع تنفيذ وتجسيد مختلف برامج التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا.