الصحة العالمية: "نرى اتجاهات مقلقة لوباء كورونا قبل موسم الشتاء"

43 دولة فقط، وهذا أقلّ من رُبع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلّغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن الوباء و20 دولة فقط ترسل تقارير

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الأربعاء،"ما زلنا نرى اتجاهات مقلقة لوباء كورونا قبل موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، الوفيات تزداد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، كما أنّ حالات دخول وحدات العناية المركزة تزداد في أوروبا، وتزداد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدّة".

واشار تيدروس إلى أن "43 دولة فقط، وهذا أقلّ من رُبع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلّغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن الوباء و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات"

ومن جهت أخرى قال تيدروس إنه "على الرغم من عدم وجود متحورة واحدة مهيمنة لوباء كورونا في جميع أنحاء العالم حالياً، فإنّ المتحورة الفرعية من أوميكرون EG.5 تزداد انتشارا"وأضاف "تمّ الآن اكتشاف أعداد صغيرة من المتحورة الفرعية BA.2.86 الشديدة التحوّر في 11 دولة، وأنّ منظمة الصحة العالمية، تراقب هذه المتحورة عن كثب لتقييم مدى قابليتها للانتقال وتأثيرها المحتمل"

ووفي السياق قالت المديرة الفنية لشؤون لوباء كورونا في منظمة الصحة العالمية ماريا فان - كيرخوف"نقدّر أنّ هناك مئات الآلاف من الأشخاص في المستشفى الآن بسبب الوباء (...) يمثّل هذا الأمر مصدر قلق بالنظر إلى أنّه عندما نصل إلى الأشهر الباردة، في بعض البلدان، يميل الناس إلى قضاء مزيد من الوقت في الداخل معاً، وستكون تلك فرصة سانحة تستفيد منها الفيروسات التي تنتقل عبر الهواء مثل كورونا".

ومع انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفّسي أيضاً، شدّدت فان - كيرخوف على أهمية إجراء الاختبارات وكذلك تلقي التطعيم.

جاءت تنبيهات منظمة الصحة العالمية قبل حلول فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، داعية إلى زيادة عمليات التطعيم والمراقبة،