الخارجية الروسية تعلن التوصل إلى اتفاق حبوب مع تركيا بمساعدة قطر

نتوقع أن ندخل في المستقبل القريب في اتصالات عمل مع جميع الأطراف لوضع جميع الجوانب الفنية للمخطط الخاص بهذه التسليمات”

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، اليوم الأربعاء، أن موسكو توصلت إلى "اتفاقيات أساسية" مع تركيا بشأن إمدادات الحبوب بمساعدة قطر.

وقال للصحفيين في موسكو نقلا عن وكالة انترفاكس للأنباء: "لقد تم التوصل إلى جميع الاتفاقات الأساسية. نتوقع أن ندخل في المستقبل القريب في اتصالات عمل مع جميع الأطراف لوضع جميع الجوانب الفنية للمخطط الخاص بهذه التسليمات”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لروسيا لمناقشة صفقة الحبوب مع الرئيس فلاديمير بوتين، الذي انسحب في تموز/ يوليو من الاتفاق مع أوكرانيا بوساطة أنقرة. لكن لم يتم الإعلان عن أي تقدم بشأن تجديد الاتفاق. وكانت وسائل إعلام تركية وألمانية قد ذكرت في وقت سابق أن قطر يمكن أن تلعب دورا مهما في إعداد الصفقة البديلة المحتملة.

وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر، تعهد بوتين بتوريد مليون طن من الحبوب إلى تركيا لتوصيلها إلى أفقر دول العالم. وفي تموز/ يوليو، في المنتدى الروسي الإفريقي، قال أيضًا إن موسكو مستعدة لتوريد الحبوب إلى بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا مجانًا خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة.