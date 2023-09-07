بايدن يدين ادعاء محمود عباس أنّ هتلر "حارب اليهود بسبب القروض بالفائدة"

"هتلر حارب يهود أوروبا بسبب القروض بفائدة، ومعاملات مالية، ولم يكن ذلك بسبب معاداة السامية".

أدانت إدارة بايدن، اليوم (الخميس)، تصريح رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وطالبته بالاعتذار، وذلك بعد أن قال أبو مازن الأسبوع الماضي إن "هتلر حارب يهود أوروبا بسبب القروض بفائدة، ومعاملات مالية، ولم يكن ذلك بسبب معاداة السامية".

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وجاء تصريح أبو مازن، الذي أدلى به في اجتماع قيادة فتح في 26 أغسطس\آب ونشر أمس، في وقت تحاول فيه إدارة بايدن صياغة حزمة من التغييرات للفلسطينيين كجزء من اتفاق التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية.

وقالت مبعوثة الرئيس بايدن لمكافحة معاداة السامية، ديبرا ليبستادت، إنها صدمت من تصريحات أبو مازن "المعادية للسامية والكراهية". وقالت إن "خطابه يشوه المحرقة ويعرض بشكل كاذب الرحيل المأساوي لليهود من الدول العربية. إنني أدين هذه التصريحات وأدعو عباس إلى الاعتذار".