بايدن يدين ادعاء محمود عباس أنّ هتلر "حارب اليهود بسبب القروض بالفائدة"

أدانت إدارة بايدن، اليوم (الخميس)، تصريح رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، وطالبته بالاعتذار، وذلك بعد أن قال أبو مازن الأسبوع الماضي إن "هتلر حارب يهود أوروبا بسبب القروض بفائدة، ومعاملات مالية، ولم يكن ذلك بسبب معاداة السامية".

