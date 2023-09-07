نتنياهو يلتقي بنائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جوانا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلتقي بنائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جيوانا في القدس

التقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس)، مع نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جوانا، في مكتب رئيس الوزراء في القدس.

Marc Israel Sellem/POOL/ Flash 90 رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتب رئيس الوزراء في القدس ، إسرائيل.

وقال رئيس الحكومة نتنياهو: "أنا سعيد برؤية صديقي، نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. إننا نتمتع بعلاقة ممتازة مع منظمة حلف شمال الأطلسي وهناك تعاون ممتاز، وأنا أتطلع إلى توسيع هذه العلاقة إلى مستويات أبعد. ولدينا فرص عظيمة لتحقيق السلام في منطقتنا، ولكننا نواجه أيضاً تحديات عظيمة، وخاصة من إيران وبطبيعة الحال من مناطق أخرى أيضاً.

وقال جيوانا: "عزيزي رئيس الوزراء، أشكركم على الترحيب بي والوفد المرافق لي. إنني هنا للاحتفال ببداية جديدة في التعاون القوي بين حلف شمال الأطلسي ودولة إسرائيل. ونحن نشاطر إسرائيل العديد من المخاوف؛ ونرى أن الأنظمة الاستبدادية مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا تشكل تحديات للأمن في كل من أوروبا والشرق الأوسط".

وأضاف: "أنا هنا لتجديد اهتمامنا بالتطور التكنولوجي الاستثنائي لأمتكم العظيمة. إنني أقود قضية الابتكار في حلف شمال الأطلسي، ومن خلال الشراكة الجديدة التي نوشك على إطلاقها في الأسابيع المقبلة، أعلم أننا سننقل شراكتنا إلى مستوى أكبر.

إنه لشرف لي أن أكون في إسرائيل، البلد الذي نقدره ونعتز به ونأمل أن نعمل معه بشكل أوثق.".