البنتاغون: واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر

واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي"

بدأت الولايات المتحدة تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "احترازي" على ما ذكر البنتاغون، اليوم الخميس، ويتزامن هذا التحرك الأميركي مع انطلاق مباحثات بين باريس والمجلس العسكري في النيجر بشأن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، وفق ما أكدته مصادر فرنسية لصحيفة "لوموند"

ويتزامن هذا التحرك الأميركي مع انطلاق مباحثات بين باريس والمجلس العسكري في النيجر بشأن انسحاب القوات الفرنسية من البلاد، وفق ما أكدته مصادر فرنسية لصحيفة "لوموند".

ورفض المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، تحديد عدد الأفراد الذين سيغادرون وعدد من سينتقلون من القاعدة الجوية 101 في نيامي، عاصمة النيجر، إلى القاعدة الجوية 201 في أجاديز. وقبل هذا القرار كان هناك 1100 جندي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وقال أحد المسؤولين إن هذه الإجراءات الإضافية "تمثل تخطيطا عسكريا حذرا يهدف لحماية الأصول الأميركية مع مواصلة مواجهة تهديد التطرف العنيف في المنطقة".

وأضاف المسؤول "هذا لا يغير وضع قوتنا العام في النيجر ونحن نواصل مراجعة جميع الخيارات بينما نُقَيم السبيل للمضي قدما".

ودربت القوات الأميركية على مدى العقد الماضي قوات النيجر على مكافحة الإرهاب ونفذت مهاما بطائرات مسيرة ضد تنظيم الدولة الإسلامية 'داعش" وجماعة أخرى في المنطقة تابعة لتنظيم القاعدة.