البيت الأبيض: لا يزال هناك عمل يتعين القيام به بشأن التطبيع الإسرائيلي السعودي

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أمس الخميس، إن القادة الأمريكيين والإسرائيليين والسعوديين طرحوا على الطاولة العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع إلا أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

قال سولفيان هذه التصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، بينما كان في طريقه مع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن إلى الهند للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. وبحسب سوليفان، فإن قادة إسرائيل والمملكة العربية السعودية "طرحوا العديد من العناصر لمسار نحو التطبيع. ليس لدينا إطار عمل، وليس لدينا بنود جاهزة للتوقيع. لا يزال هناك عمل يتعين القيام به".

وأشار إلى أن هناك "فهما واسعا للعديد من العناصر الأساسية"، دون الخوض في التفاصيل.

وأشار مسؤول سياسي اسرائيلي كبير هذا الأسبوع إلى محادثات التطبيع مع السعودية، وقال إنه "لن يتم التضحية بأمن إسرائيل"، على خلفية مطالبة السعودية ببناء منشأة نووية مدنية على أراضيها ضمن الاتفاق مع الولايات المتحدة، والتي يجب أن تشمل أيضًا التطبيع، وذكر المسؤول الكبير عدة عقبات أخرى إلى جانب السلاح النووي السعودي، في إشارة إلى أنه "لا يستطيع القول ما إذا كنا سنتجاوزها جميعًا".

(AP Photo/Susan Walsh) مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في البيت الأبيض في واشنطن ، الإثنين ، 23 أغسطس ، 2021.

ويرى المسؤولون الأمريكيون أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والسعودية بعدما توصلت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى اتفاقات مماثلة بين إسرائيل وكل من المغرب والسودان والبحرين والإمارات.

وقال بايدن في أوائل يوليو تموز إن إسرائيل والسعودية ما زالتا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق للتطبيع، والذي سيشمل معاهدة دفاعية أمريكية سعودية وبرنامجا نوويا مدنيا من الولايات المتحدة للسعوديين.