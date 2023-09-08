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الولايات المتحدة في رسالة إلى إسرائيل: نعارض الاتفاق الذي وقعتموه مع روسيا

i24NEWS

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نتنياهو وبوتين في القدس
Amos Ben-Gershom (GPO)نتنياهو وبوتين في القدس

"نحن ضد توقيع اتفاقيات مع روسيا. فقد قامت وزارة الثقافة الروسية بتمويل دعاية معادية للسامية في أوكرانيا وأماكن أخرى من العالم"

انتقدت إدارة بايدن قرار إسرائيل توقيع اتفاقية تعاون سينمائي مع وزارة الثقافة الروسية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "نحن ضد توقيع اتفاقيات مع روسيا. فقد قامت وزارة الثقافة الروسية بتمويل دعاية معادية للسامية في أوكرانيا وأماكن أخرى من العالم".

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إن الانتقاد الأمريكي لإسرائيل فيما يتعلق بتوقيع الاتفاقية مع روسيا ينضم إلى الاستياء العام في الولايات المتحدة من سياسة إسرائيل تجاه الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الصحفية جيلي كوهين أن سفير إسرائيل لدى موسكو أليكس بن تسفي وقع يوم الأربعاء اتفاقية للتعاون في مجال السينما مع وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا.

وكان توقيع الاتفاقية غير عادي بشكل خاص في ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على وزير الثقافة الروسي.

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وأوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية أن الاتفاق مع روسيا تم تحديده بالفعل قبل بضعة أشهر وأن التوقيع الرسمي كان قبل أيام قليلة فقط.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن إسرائيل رفضت تقريبا كل طلب روسي للتعاون منذ غزو أوكرانيا، وتقرر أنه نظرا لحقيقة أن هذه اتفاقية صغيرة نسبيا، يجب الرد على الطلب الروسي بالتوقيع عليها بشكل ايجابي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعارض التعاون بين الدول وروسيا، وخاصة التعاون مع شخصيات في روسيا التي تم فرض عقوبات عليها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "روسيا ليست حليفًا أو شريكًا يمكن الوثوق به".

وقال المسؤول الأمريكي إن روسيا تنشر معلومات مضللة في محاولة لتضليل الناس وإرباكهم بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا وبشأن الأعمال التخريبية الروسية في العالم المصممة لزعزعة استقرار مختلف البلدان.

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