نتنياهو لن يزور البيت الأبيض وسيلتقي مع بايدن في نيويورك

في هذه المرحلة لن يجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن ولكنهم سيليقيان على هامش اجتماع الجمعية.

من المتوقع أن يتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة عشية رأس السنة العبرية الجديدة للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويبدو في هذه المرحلة أنه لن يجتمع مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض بواشنطن ولكنهم سيليقيان على هامش اجتماع الجمعية.

ولم يعلن الأميركيون بعد عن اللقاء مع رئيس الوزراء نتنياهو، لكن حسب كل التقديرات لن يكون في مقر إقامة الرئيس لأنه هو نفسه سيكون في نيويورك خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتحدث نتنياهو في اجتماع الهيئة العامة في نيويورك يوم الجمعة 22 سبتمبر\أيلول، لذلك سيقضي يوم السبت التالي في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يعود رئيس الوزراء إلى إسرائيليوم السبت 23 سبتمبر، ويقدر مسؤولون كبار في القدس أن اللقاء بين بايدن ونتنياهو سيتم تحديده في المستقبل القريب.

بداية الأسبوع الماضي، عند مغادرته في أول زيارة سياسية له منذ خمسة أشهر إلى قبرص، سُئل رئيس الوزراء نتنياهو عن مصير لقاءه المرتقب مع الرئيس الأميركي بايدن. ورد نتنياهو: "سوف تسمعون عن ذلك قريبا".

ومن "سبق" نتنياهو في اللقاء مع بايدن هو رئيس الدولة اسحق هرتسوغ. وفي لقاء في يوليو/تموز استضاف فيه نظيره الإسرائيلي، صرح الرئيس الأمريكي أن حبه لإسرائيل "عميق".

وشدد بايدن، في ظل التوترات مع حكومة نتنياهو، على أن "الصداقة" بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا لبث فيها. ولم يشر بايدن إلى "التعديلات القضائية" في الجزء العلني من الاجتماع في ذلك الوقت، لكن هرتسوغ أشار إليها، قائلاً وأنهما سيناقشان "كافة القضايا" - وشدد على أنه يواصل العمل من أجل إيجاد حل وسط يسمح بتشريع يحظى بإجماع واسع النطاق في المجتمع الإسرائيلي.

واتصل بايدن بنتنياهو قبل وصول الرئيس هرتسوغ إلى واشنطن، وأوضح رئيس الوزراء بعد ذلك للرئيس أنه ينوي استكمال الموافقة النهائية على إلغاء "بند المعقولية". وأشار مكتب رئيس الوزراء حينها إلى أن "نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي بنيته التوصل إلى إجماع شعبي واسع فيما يتعلق بالتشريع".