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تورّط الإسرائيليين في الإمارات: القبض على مجرميْن إسرائيلييْن في دبي

i24NEWS

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مواطن اسرائيلي يقدم جواز سفره للفحص الحدودي في مطار دبي
AFP PHOTO / KARIM SAHIBمواطن اسرائيلي يقدم جواز سفره للفحص الحدودي في مطار دبي

الاعتقال تم من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة، إثر الجرائم التي ارتكبها الاثنان هناك

ألقت السلطات الإماراتية في دبي القبض على مجرمين إسرائيليين معروفين لدى الشرطة ومرتبطين بمنظمات اجرامية، وتقول الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم (الجمعة) إنها لم تطالب بالقبض عليهما، وأن الاعتقال تم من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة، إثر الجرائم التي ارتكبها الاثنان هناك. وتم القبض على أحد المجرمين قبل ثلاثة أسابيع إثر وثيقة مزورة، بينما تم القبض على الآخر قبل أسبوع إثر تعرضه لحادث سيارة.

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وقبل نحو شهرين حاول مجهولون طعن مجرم إسرائيلي من شمال البلاد في دبي، وألقت الشرطة المحلية القبض على عدد من المشتبه بهم في القضية. وفي شهر أيّار\مايو من العام الجاري، قُتل غسان شمسية، الذي تعرض للطعن حتى الموت في دبي بسبب صراع عائلات الجريمة المنظمة أثناء سفره في الدولة العربية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاولة القضاء على الإسرائيليين في الإمارات العربية المتحدة. وقبل أقل من شهرين، قُتل مواطن اسرائيلي، وبعد عملية الاغتيال، قالت وزارة الخارجية: "المسألة معروفة لدى القنصل الإسرائيلي في دبي وإدارة شؤون الإسرائيليين في الخارج في وزارة الخارجية. وتحقق السلطات المحلية في ملابسات القضية."

قبل أيام من الاغتيال، نقلت الشرطة الإسرائيلية معلومات إلى شرطة دبي تفيد بأن مجرم إسرائيلي على وشك أن يُقتل في أراضيها، في إطار صراع بين منظمات جريمة تعيش شمال اسرائيل. عندما هبطت مجموعة كان من المتوقع ان تنفذ عملية في دبي الليلة الماضية تم القبض عليهم وظلوا في حجز شرطة دبي منذ ذلك الحين.

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