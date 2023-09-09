شهد افتتاح قمة العشرين في العاصمة نيودلهي اليوم السبت انضمام الاتحاد الأفريقي رسمياً إلى المجموعة بعد توافق الدول الأعضاء

شهد افتتاح قمة العشرين في العاصمة نيودلهي اليوم السبت انضمام الاتحاد الأفريقي رسمياً إلى المجموعة في انسجام مع دعوة المضيف رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي طلب في كلمته الافتتاحية من رئيس الاتحاد الأفريقي أن يأخذ مكانه كعضو دائم في مجموعة العشرين.

وتأتي الخطوة الرسمية في أعقاب تأكيد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن مجموعة الدول العشرين G20 توصلت إلى توافق بشأن قبول العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي في المجموعة، وقد حظي القرار بدعم إجماعي من أعضاء مجموعة العشرين الحاليين.

واشار شارل ميشيل إلى أن "الاتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة، مدعو لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين، ويصر على أن يصبح عضوا دائما بنفس وضع الاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن تستمر أعمال القمة لمدة يومين، حيث ستتم مناقشة قضايا اقتصادية وسياسية تهم العالم، وخاصة التغيرات المناخية وأزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار الغذاء والتنمية المستدامة والنمو وإصلاحات المؤسسات المالية والتحول الرقمي وحماية السلام العالمي.

AP Photo/Manish Swarup شعار مجموعة العشرين مضاء في نيودلهي، الهند.

وتمت دعوة قادة دول مجموعة العشرين وتسع دول أخرى لحضور القمة هي بنغلاديش ومصر وإسبانيا وموريشيوس ونيجيريا وهولندا والإمارات العربية المتحدة وعمان وسنغافورة.

ودعا مودي إلى توحيد الجهود من أجل التغلب على أزمة الثقة المتبادلة بين الدول وسط تأكيده على أن العالم يعاني أزمة ثقة هائلة عمقتها الحروب، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.