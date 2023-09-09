زلزال المغرب: إسرائيل تعرض المساعدات اللازمة ونجمة داوود الحمراء تتواصل مع الهلال الأحمر المغربي

"قيادة نجمة داود الحمراء وموظفوها ومتطوعوها يتابعون بكل تقدير الاستجابة الفعالة التي قدمتها القوات وتأكدوا من أن الصداقة بيننا وندائي فرصة لتقديم المساعدة"

وجه المدير العام لنجمة داوود الحمراء، إيلي بن، صباح اليوم (السبت)، خطابا إلى رئيس الهلال الأحمر المغربي عرض فيه تقديم مساعدات طبية وإنسانية للسكان المتضررين من الزلزال الذي ضرب المغرب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة مخلفا 632 قتيلا ومئات الجرحى والمفقودين ومساحات هائلة من الدمار.

Gili Yaari/Flash90 ديفيد أدوم المدير العام إيلي بن في تل أبيب، إسرائيل.

وقال المسؤول الإسرائيلي في رسالته: ""إننا نتابع التطورات بقلق. قلوبنا معكم ومع أولئك الذين فقدوا أحباءهم. ونحن على يقين من أن خبرة وقدرة وتفاني الهلال الأحمر ستكون عاملاً رئيسياً في نجاح المساعدات الإنسانية".

FADEL SENNA / AFP امرأة تقوم بإجلاء ممتلكاتها من تحت الأنقاض في مدينة مراكش القديمة التي دمرها الزلزال في 9 سبتمبر 2023.

وأضاف إيلي بن: "قيادة نجمة داود الحمراء وموظفوها ومتطوعوها يتابعون بكل تقدير الاستجابة الفعالة التي قدمتها القوات". وأضاف: "تأكدوا من أن الصداقة قائمة بيننا وانظروا إلى ندائي كفرصة لتقديم أي مساعدة بقدر ما وجدتم ذلك مناسبا".

ووفقا لمدير عام نجمة داوود الحمراء فإن "هذا زلزال كبير يتطلب استجابة واسعة النطاق وتعاونًا بين عدد كبير من المنظمات".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت، صباح اليوم السبت، عن استعداداتها لإرسال وفد مساعدات إلى منطقة الكارثة جنوب غرب المغرب، وتجري منذ الليلة الماضية تقييمات متواصلة للوضع بقيادة المدير العام للوزارة رونين ليفي.

FADEL SENNA / AFP امرأة تتفقد الأضرار التي أعقبت زلزال بقوة 6.8 درجة في مراكش في 9 سبتمبر 2023.

وتعرض المغرب لهزة أرضية بقوة سبع درجات على سلم ريختر وخلفت 632 قتيلا في حصيلة يرجح أن ترتفع سيما وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.

وفي وقت لاحق من يوم السبت أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى كافة الوزارات ذات الشأن بالاستعداد لإرسال وفد إلى المغرب. وأمر نتنياهو في بيان "جميع الوزارات والقوى بمساعدة المغرب بقدر الضرورة، بما في ذلك الإعداد لإرسال وفد مساعدات إلى المنطقة". كما بعث رئيس الوزراء بتعازيه قائلا إن "شعب إسرائيل يتضامن مع أصدقائنا في المغرب في أوقاتهم الصعبة، ويصلي من أجل سلامتهم - وسنساعد قدر الحاجة".

كما عرضت منظمة المساعدات الإنسانية الإسرائيلية "يسرإيد" على المغرب مساعدات طبية ومعدات طوارئ وتكنولوجيا مياه ومساعدة في جهود الإنقاذ والإنقاذ، عقب الزلزال العنيف الذي شهدته البلاد. وتجري منظمة الإغاثة محادثات مع وزارة الخارجية والسلطات في المغرب.

وبدوره صرح وزير الأمن يوآف غالانت عن “الاستعداد الفوري لمساعدة المغرب عبر قيادة الجبهة الداخلية”.