الحرس الثوري الإيراني ينشر تحذيرا لأذربيجان بشأن نشر قوات على الحدود

نشر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تحذيرا لأذربيجان يوم السبت، هدد فيه باكو بنشر قوات على حدودهما المشتركة، وسط انتخابات أجرتها حكومة انفصالية في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وأشار الفيديو إلى تمركز القوات الإيرانية على الحدود المشتركة مع أذربيجان وأرمينيا. ثم أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده لدعم يريفان.

كما زعمت مصادر روسية أن الإيرانيين مستعدون لنقل وحدات عسكرية إلى أرمينيا لعملية الدعم. وفي اليوم السابق، استدعى الكرملين مبعوث يريفان إلى موسكو بسبب "الخطوات غير الودية" وسط مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والأرمن.