الحرس الثوري الإيراني ينشر تحذيرا لأذربيجان بشأن نشر قوات على الحدود

أشار الفيديو إلى تمركز القوات الإيرانية على الحدود المشتركة مع أذربيجان وأرمينيا، بعدها أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده لدعم يريفان

نشر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني تحذيرا لأذربيجان يوم السبت، هدد فيه باكو بنشر قوات على حدودهما المشتركة، وسط انتخابات أجرتها حكومة انفصالية في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.

وأشار الفيديو إلى تمركز القوات الإيرانية على الحدود المشتركة مع أذربيجان وأرمينيا. ثم أعلن الحرس الثوري الإيراني استعداده لدعم يريفان.

كما زعمت مصادر روسية أن الإيرانيين مستعدون لنقل وحدات عسكرية إلى أرمينيا لعملية الدعم. وفي اليوم السابق، استدعى الكرملين مبعوث يريفان إلى موسكو بسبب "الخطوات غير الودية" وسط مناورات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والأرمن.

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واشتكت وزارة الخارجية الروسية أيضًا من رحلة قامت بها زوجة رئيس الوزراء الأرميني إلى كييف، وانتقال يريفان للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن احتجاز مدون يعمل لدى وكالة سبوتنيك الإعلامية الروسية.

وخلص البيان إلى أن المبعوث الأرمني تلقى "عرضا صعبا"، لكنه أكد أن روسيا وأرمينيا "ستظلان حليفتين وسيتم تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بتطوير وتعزيز الشراكة".

وفي عام 2020، حاربت أذربيجان أرمينيا في صراع مستمر حول منطقة ناغورنو كاراباخ، حيث توسطت موسكو في وقف إطلاق النار الأخير وتضمن وجود قوات حفظ السلام الروسية.

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ويوم السبت أيضًا، شرعت الحكومة الانفصالية في ناجورنو كاراباخ في انتخاب زعيم جديد بعد استقالة رئيسها السابق، أرايك هاراتيونيان، وسط نقص واسع النطاق في الغذاء والوقود.

وأشار هاراتيونيان في خطاب استقالته إلى أن رئاسته كانت عقبة أمام المفاوضات مع أذربيجان وأن "الصعوبات في البلاد قللت بشكل كبير من الثقة في السلطات".

ووصفت أذربيجان الانتخابات الأخيرة في ناغورنو كاراباخ بأنها "خطوة استفزازية أخرى للغاية" و"انتهاك واضح لسيادة أذربيجان وسلامة أراضيها"، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.