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في ظل الاتصالات مع السعودية: عرض أمريكي للابيد

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رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد خلال كلمته في مراسم ذكرى رابين 6/11/2022
Kobi Gideon / GPOرئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته يائير لابيد خلال كلمته في مراسم ذكرى رابين 6/11/2022

أوضح لابيد للأميركيين أنه سيدعم الصفقة بشرط ألا تشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية

التقى زعيم المعارضة يائير لابيد في واشنطن مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسألوه عما إذا كان يرغب بالانضمام الى الحكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال توصل لاتفاق سياسي مع السعودية جاء هذا ما بحسب ما نشرت "القناة 12" الإسرائيلية.

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وفي حديث مع هؤلاء المسؤولين الأميركيين، أوضح لهم رئيس المعارضة أن الجلوس في الحكومة مع نتنياهو ليس خيارا. وأكد لابيد: "بأي حال من الأحوال لن أدخل الحكومة مع نتنياهو". علاوة على ذلك، أوضح لابيد للأميركيين أنه سيدعم الصفقة بشرط ألا تشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

لقد أوضح لابيد للأميركيين أنه بدونه لا يوجد بديل لنتنياهو. وعلى الرغم من فوز غانتس بـ30 مقعدًا في استطلاعات الرأي، إلا أنه عمليًا فاز حزب معسكر الدولة بـ12 مقعدًا. أي أن انضمام غانتس في هذه الحالة إلى حكومة الوحدة في ظل الاتفاق مرهون بانضمام لابيد. خلاصة القول من المحادثة بين الأمريكيين ورئيس المعارضة هو أنه إذا كان هناك اتفاق تطبيع على الطاولة، فمن المرجح أن يمر عبر الانتخابات.

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