في ظل الاتصالات مع السعودية: عرض أمريكي للابيد

أوضح لابيد للأميركيين أنه سيدعم الصفقة بشرط ألا تشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية

التقى زعيم المعارضة يائير لابيد في واشنطن مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وسألوه عما إذا كان يرغب بالانضمام الى الحكومة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حال توصل لاتفاق سياسي مع السعودية جاء هذا ما بحسب ما نشرت "القناة 12" الإسرائيلية.

وفي حديث مع هؤلاء المسؤولين الأميركيين، أوضح لهم رئيس المعارضة أن الجلوس في الحكومة مع نتنياهو ليس خيارا. وأكد لابيد: "بأي حال من الأحوال لن أدخل الحكومة مع نتنياهو". علاوة على ذلك، أوضح لابيد للأميركيين أنه سيدعم الصفقة بشرط ألا تشمل تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.

لقد أوضح لابيد للأميركيين أنه بدونه لا يوجد بديل لنتنياهو. وعلى الرغم من فوز غانتس بـ30 مقعدًا في استطلاعات الرأي، إلا أنه عمليًا فاز حزب معسكر الدولة بـ12 مقعدًا. أي أن انضمام غانتس في هذه الحالة إلى حكومة الوحدة في ظل الاتفاق مرهون بانضمام لابيد. خلاصة القول من المحادثة بين الأمريكيين ورئيس المعارضة هو أنه إذا كان هناك اتفاق تطبيع على الطاولة، فمن المرجح أن يمر عبر الانتخابات.