وزير الأمن الإسرائيلي لنظيره المغربيّ: "دولة إسرائيل تمد يدها للمغرب وستساعد بقدر المستطاع

وطلب وزير الأمن نقل تعازيه إلى الملك والشعب المغربي في هذا الوقت العصيب، وقال لنظيره إن دولة إسرائيل تمد يدها للمغرب

تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء السبت مع وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لودي، عقب الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة بقوة 6.8 درجة في منطقة إغيل بجبال الأطلس، حول 70 كيلومترا جنوب غرب مراكش - وتسببت في مقتل أكثر من 1000 إنسان، وإصابة كثيرين آخرين.

وطلب وزير الأمن نقل تعازيه إلى الملك والشعب المغربي في هذا الوقت العصيب، وقال لنظيره إن دولة إسرائيل تمد يدها للمغرب، وأن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي سيساعدان بقدر ما يستطيعان. وقال غالانت إن دولة إسرائيل تمد يدها وستساعد المغرب في هذا الوقت العصيب.

وذكر غالانت أيضًا في المحادثة أنه أصدر تعليماته للمؤسسة الأمنية وقوات الجيش الإسرائيلي بالتحضير لإرسال وفد من إسرائيل، والذي سيشارك في جهود الإنقاذ والمساعدات الإنسانية في المنطقة المتضررة.