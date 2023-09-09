479 مواطنا إسرائيليا في المغرب، 17 منهم مقطوعون عن الاتصال

وأمر نتنياهو "جميع الوزارات والقوات بتقديم المساعدة اللازمة للشعب المغربي، بما في ذلك التخطيط لإرسال طاقم إنقاذ".

تم إدراج ما لا يقل عن 17 إسرائيليا على أنهم مقطوع الاتصال بهم حتى مساء السبت في المغرب في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، وأدى إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

سترسل إسرائيل يوم الأحد مساعدات لوجستية وإنسانية إلى المغرب؛ وقالت وزارة الخارجية إن إحدى مهام طاقم الإنقاذ ستكون تحديد مكان المواطنين الإسرائيليين المفقودين.

وأمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "جميع الوزارات والقوات بتقديم المساعدة اللازمة للشعب المغربي، بما في ذلك التخطيط لإرسال طاقم من رجال الإنقاذ إلى المنطقة المتضررة"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف رئيس الوزراء أن الإسرائيليين "يمدون أيديهم لأصدقائنا، الشعب المغربي، في هذا الوقت العصيب، ونصلي من أجل خيرهم. وسنساعدهم بكل طريقة ممكنة".

وذكر بيان للوزارة أنه تم تأكيد وفاة 1305 أشخاص، بينما أصيب 1832 شخصا، منهم 1220 في حالة حرجة.