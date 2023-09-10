جمعية خيرية اسرائيلية دولية تسخر الذكاء الاصطناعي للمساهمة في أعمال الإنقاذ في المغرب

"تمتلك المنظمة وحدات للمياه النظيفة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات، والتي سيتم إرسالها إلى المغرب في غضون اليومين المقبلين بدعم من شركائنا العالميين"

أعلنت مؤسسة SmartAID الخيرية الإسرائيلية الدولية للمساعدات التقنية SmartAID – عن قرارها إرسال فريق البحث والإنقاذ Magen، وتقوم بتعبئة فريق مكون من 20 عضوًا من ذوي المهارات في البحث والإنقاذ المهنيين للانتشار بشكل فوري، في مراكش الليلة.

ويهدف الفريق إلى العمل جنبًا إلى جنب مع فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية بالإضافة إلى فريق الإنقاذ التابع للجيش الإسرائيلي.

سوف تقوم SmartAID، المشهورة باستجابتها السريعة ودمجها للتكنولوجيا في الأزمات العالمية، بالتوازي مع جهود البحث والإنقاذ، بإرسال الموارد الأساسية لتلبية الاحتياجات العاجلة الملحة للناجين من الزلزال.

"تمتلك المنظمة وحدات للمياه النظيفة والطاقة الشمسية وأنظمة الاتصالات، والتي سيتم إرسالها إلى المغرب في غضون اليومين المقبلين بدعم من شركائنا العالميين في مجال الشحن"، وفق بيان الجمعية.

تتمثل إحدى المبادرات الرئيسية لـ SmartAID في توفير حلول الإضاءة الحيوية للعائلات التي فقدت منازلها.

سيتم تركيب أنظمة تعمل بالطاقة الشمسية ليس فقط لضمان الإضاءة أثناء الليل ولكن أيضًا القدرة على شحن أجهزة الاتصالات الأساسية.

وسيلعب هذا دورًا حاسمًا في دعم المستجيبين الأوائل المحليين من خلال ضمان حصولهم على القوة اللازمة لتقديم المساعدة الطبية، وإنشاء الملاجئ، ومواصلة عمليات البحث والإنقاذ، حتى بعد غروب الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، تستكشف SmartAID إمكانية تنفيذ أنظمة طاقة مجتمعية أكبر أو مولدات للملاجئ، اعتمادًا على حجم السكان النازحين داخليًا، والذي من المتوقع أن يزداد بشكل كبير خلال الـ 36 إلى 48 ساعة القادمة.

تقول الجمعية "إن هذه الجهود تجسد التزام SmartAID الثابت بتوفير الإغاثة الفورية والدعم المستدام للمجتمعات المتضررة.

أودى الزلزال الذي ضرب المغرب بشكل مأساوي بحياة أكثر من ألفي شخص، ووقعت معظم الضحايا في المناطق الجبلية التي يصعب الوصول إليها.