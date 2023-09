تقرير : العاهل المغربي يرفض استقبال مُكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي لتعزيته في ضحايا الزلزال

كشفت مصادر إعلامية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، لتعزيته في ضحايا زلزال الحوز واقتراح المساعدة الفرنسية في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال.

وقالت “الصحفية” وفق مصادرها والتي وصفتها بـ”الموثوقة”، إن "الرئيس الفرنسي طلب الحديث مع الملك محمد السادس وهو على متن الطائرة التي تقله إلى قمّة العشرين العاصمة الهندية "نيودلهي"، غير أن العاهل المغربي رفض استقبال المُكالمة، ما جعل إيمانويل ماكرون ينشر على حسابه الرسمي على منصة X رسالة تضامن.

وكتب الرئيس الفرنسي منصة X: "نشعر جميعنا بحزن شديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب المغرب. فرنسا على استعداد للمساعدة في تقديم الإغاثة الأولية".