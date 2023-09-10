تقرير : العاهل المغربي يرفض استقبال مُكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي لتعزيته في ضحايا الزلزال

وكتب الرئيس الفرنسي منصة X: "نشعر جميعنا بحزن شديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب المغرب. فرنسا على استعداد للمساعدة في تقديم الإغاثة الأولية".

كشفت مصادر إعلامية، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس رفض استقبال مكالمة هاتفية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، لتعزيته في ضحايا زلزال الحوز واقتراح المساعدة الفرنسية في عمليات البحث والإنقاذ عن ضحايا الزلزال.

وقالت “الصحفية” وفق مصادرها والتي وصفتها بـ”الموثوقة”، إن "الرئيس الفرنسي طلب الحديث مع الملك محمد السادس وهو على متن الطائرة التي تقله إلى قمّة العشرين العاصمة الهندية "نيودلهي"، غير أن العاهل المغربي رفض استقبال المُكالمة، ما جعل إيمانويل ماكرون ينشر على حسابه الرسمي على منصة X رسالة تضامن.

وكتب الرئيس الفرنسي منصة X: "نشعر جميعنا بحزن شديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب المغرب. فرنسا على استعداد للمساعدة في تقديم الإغاثة الأولية".

https://twitter.com/i/web/status/1700460227098001838 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وبحسب "الصحيفة" فإن الأمر "لم يقتصر الأمر على رفض الملك محمد السادس لمكالمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بل تجاوز ذلك إلى "تجاهل" السلطات المغربية لجميع الطلبات الفرنسية حول تقديم المساعدة في عمليات الإنقاذ أو إرسال فرق متخصصة في البحث عن الضحايا تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بمنطقة الحوز".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، إن بلاده مستعدة لدعم المغرب عندما توافق السلطات المغربية.

وأكد ماكرون جاهزية بلاده لمساعدة المغرب، وذلك في تصريحات في ختام قمة دول مجموعة العشرين في نيودلهي، مضيفا: “لقد حشدنا كافة الفرق الفنية والأمنية لتتمكن من التدخل عندما ترى السلطات المغربية ذلك مفيدا”.

وأشار الى أن السلطات المغربية “تعرف بالتحديد ما يمكننا توفيره وطبيعته وتوقيت ذلك”، مؤكدا أنه “في اللحظة التي يتم طلب هذه المساعدة، سيتمّ إرسالها ونحن مستعدون (لذلك)”.

https://twitter.com/i/web/status/1700415067227930624 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه يعود للسلطات المغربية “أن تقرر بناء على تقييمها الميداني” لكي تعود المساعدة الفرنسية بالفائدة.