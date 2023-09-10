ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مراكش فتح أبوابه أمام المغاربة المتضررين من الزلزال

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مراكش فتح أبوابه أمام المغاربة المتضررين من الزلزال، فيما تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، مع الهزة الأرضية

وقالت إيرين سيكساس، وهي إسبانية الجنسية، لقناة "24": "الآن تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة، نحن ننتظر، لقد نمنا طوال الليل في الشارع وفي الساعة السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الاقتراب".

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وأضافت إيرين سيكساس،: "يوجد في الردهة عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، ننتظر لنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على غرفة، لكننا نمنا جميعا في الشارع".

من جهته، نشر ليونيل ميسي رسالة تضامن عبر خاصية “سطوري” على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، قال فيها: “تعازينا لجميع عائلات ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وكل القوة للجرحى والمتضررين من هذه الكارثة الرهيبة”.

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كما عبرت العديد من الأندية العالمية والاتحادات الكروية عن تضامنها مع المتضررين من هذا الزلزال، الذي خلف أضرارا بشرية ومادية.