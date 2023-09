ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فندق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مراكش فتح أبوابه أمام المغاربة المتضررين من الزلزال، فيما تفاعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، مع الهزة الأرضية

وقالت إيرين سيكساس، وهي إسبانية الجنسية، لقناة "24": "الآن تمكنا من الحصول على فندق كريستيانو رونالدو، الذي يقع على مشارف المدينة، ليمنحنا غرفة، نحن ننتظر، لقد نمنا طوال الليل في الشارع وفي الساعة السابعة صباحا قالوا لنا نعم، يمكننا الاقتراب".