إسرائيل: وزير الأمن السابق بيني غانتس يعلن بخلاف لابيد دعمه "لأي اتفاق جيد مع السعوديين"

"إذا وجدت أن هذا الاتفاق جيد ويخدم المصالح الوطنية الواسعة لدولة إسرائيل فسنؤيده ولن يتغلب أي اعتبار سياسي على المصلحة الاستراتيجية لدولة إسرائيل"

صرح رئيس كتلة "معسكر الدولة" النيابية ووزير الأمن السابق بيني غانتس في خطاب ألقاه في جامعة رايخمان أنه يرى بمخطط الرئيس قاعدة من أجل التقدم نحو تفاهمات. وأضاف "إذا كان هناك حل على الطاولة يحفظ الديمقراطية - سأكون هناك، بغض النظر عن أسباب نتنياهو".

وتطرق غانتس كذلك الى المعضلة الأكبر التي تواجه الدولة ككل ومحكمة العدل العليا التي من المقرر أن تنظر غدا الثلاثاء في الاستئنافات لإلغاء قانون أساس سنته الكنيست بقيادة نتنياهو ليفين هدف إلى إلغاء بند المعقولية الذي يقيد يدي المحكمة العليا وينسف مقدرتها على إلغاء قرارات حكومية أو قوانين يسنها الكنيست من منطلق أن الأخير هو صاحب السيادة وأصل التشريع.

وقال غانتس "يجوز انتقاد المحكمة، لكن من لا يحترم قراراتها لن يوقع علينا أزمة دستورية فحسب، بل سينزع عن الحكومة الشرعية في اتخاذ القرارات".

جاءت تصريحات وزير الأمن السابق في المؤتمر السنوي لمعهد سياسة مكافحة الإرهاب (ICT) في جامعة رايخمان.

واتخذ غانتس موقفا ايجابيا عامة من الاتفاق السعودي الأميركي الذي يستحوذ على اهتمام الصحافة المحلية والدولية وبخلاف غريمه السياسي يائر لابيد رئيس حزب يش عتيد الذي أعلن عن رفضه اقتراحا يسمح للسعودية بتخصيب اليورانيوم على أراضيها حتى لو كان ذلك لصالح مفاعل مدني، قال غانتس إنه سيدعم اتفاقا كهذا بحال ظهر أن تفاصيله تعود بالنفع على إسرائيل وأمنها.

وقال غانتس بهذ الصدد "الاتفاق الذي تجري بلورته مع السعودية يشتمل أيضا على فرصة كبيرة للتعامل مع الإرهاب. فهو قد يكون ذروة في العمارة الإقليمية التي بدأنا ببنائها منذ زمن طويل، كذلك بمواجهة المحور الإيراني. إن الاتفاق الذي سيعزز العناصر المعتدلة في يهودا والسامرة، سيضعف المنظمات الإرهابية في الضفة الغربية وغزة ولبنان، وبالتالي يمكن أن يكون جيدا لإسرائيل".

وقلل غانتس من أهمية ما يشاع حول "التنازلات للفلسطينيين" واقترح التريث ريثما تظهر التفاصيل المهنية، "وعندها فقط يكون لدينا رأي حول ما إذا كانت هذه تنازلات أم خطوات تحمي فعلياً أمن إسرائيل واحتياجاتها الوطنية. والأمر نفسه ينطبق على النقاش حول الملف النووي السعودي، الذي يجب أن يتم بحثه بمسؤولية وفي غرف مغلقة مع القوات الأمنية" وفق ما قال.

Gideon Markowicz/Flash90 رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ، ووزير الدفاع بيني غانتس ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في حفل تخرج للجنود الذين أكملوا دورة طيران سلاح الجو الإسرائيلي ، في قاعدة هاتزيريم الجوية في صحراء النقب ، 28 كانون الأول (ديسمبر) ، 2022.

وحذر غانتس في الوقت نفسه، من "وجود عناصر متطرفة في الحكومة الإسرائيلية يمكنها تخريب الاتفاق. وأضاف "أقول بوضوح، إذا وجدت أن هذا الاتفاق جيد، ويخدم المصالح الوطنية الواسعة لدولة إسرائيل، فإن كتلة "معسكر الدولة" ستؤيده. ولن يتغلب أي اعتبار سياسي على المصلحة الاستراتيجية لدولة إسرائيل".

وفي تصريح آخر لغانتس وضعه في موقف واحد مع مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ورئيس الموساد ددي بارنياع قال بوضوح إنه بحال تجاوزت إيران الخط الأحمر طرفه الأول تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الستين بالمائة وطرفه الثاني مواصلة العمليات ضد إسرائيل والإسرائيليين سواء بشكل مباشر أو عن طريق وكلاء في المنطقة وخارجها فسيدفع ذلك "إسرائيل للرد بصورة تطال البنى التحتية للإرهاب ويقوي الردع من منطلق إدراك واستعداد لما يترتب على تلك العمليات".